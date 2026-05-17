Hombres armados matan a 10 personas en Puebla, México

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Las víctimas fueron seis hombres, tres mujeres y un menor, y todos recibieron disparos en las primeras horas del domingo, indicó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Funcionarios federales investigan el caso.

Las autoridades locales no precisaron si hay sospechosos por los homicidios.

En febrero, seis personas murieron en Huehuetlán El Grande, otra ciudad del estado de Puebla. Días después, tres personas fallecieron en la capital de Puebla tras un ataque contra su vehículo.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aún no ha hecho comentarios sobre el caso del domingo.

El centro de México ha registrado recientemente un repunte de la violencia de los cárteles, lo que ha obligado a entre 800 y 1.000 familias a huir de sus hogares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP