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Hombres armados matan a 10 personas en Puebla, México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos 10 personas murieron el domingo en un ataque perpetrado por hombres armados en la localidad de Tehuitzingo, en el estado centro-oriental de Puebla, informaron autoridades.

Las víctimas fueron seis hombres, tres mujeres y un menor, y todos recibieron disparos en las primeras horas del domingo, indicó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Funcionarios federales investigan el caso.

Las autoridades locales no precisaron si hay sospechosos por los homicidios.

En febrero, seis personas murieron en Huehuetlán El Grande, otra ciudad del estado de Puebla. Días después, tres personas fallecieron en la capital de Puebla tras un ataque contra su vehículo.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aún no ha hecho comentarios sobre el caso del domingo.

El centro de México ha registrado recientemente un repunte de la violencia de los cárteles, lo que ha obligado a entre 800 y 1.000 familias a huir de sus hogares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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