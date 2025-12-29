Hombre que mató a 9 personas, incluidos sus hijos, es encontrado sin vida en su celda en Surinam

Dennis Aroma, de 43 años, fue encontrado sin vida la mañana del lunes dentro de su celda en una comisaría del centro de Paramaribo, informó el Cuerpo de Policía de Surinam en un comunicado, sin entrar en detalles.

Aroma estaba acusado de haber desatado una ola de violencia en Richelieu, a unos 24 kilómetros (15 millas) de la capital Paramaribo, durante las primeras horas del domingo. Cuando la policía llegó al lugar, el sospechoso se resistió al arresto y recibió un disparo en la pierna. Fue trasladado a la comisaría de Keizerstraat después de recibir atención médica en un hospital local.

Las investigaciones preliminares indican que el sospechoso tenía antecedentes de enfermedad mental. Según los vecinos, Aroma había tenido una discusión telefónica con su esposa, con quien ya no vivía. El conflicto era por recoger a los niños, después de que la mujer aparentemente le indicó que ella no quería ir y enviaría a alguien más para recogerlos.

Después de la discusión, el sospechoso aparentemente perdió los cabales por completo, asesinando a cuatro de sus hijos y a cinco vecinos, entre los que había otro niño.

El ministro de Justicia del país, Harish Monorath, y la ministra de Asuntos Sociales y Vivienda, Diana Pokie, visitaron el lugar de los asesinatos el domingo.

Pokie dijo que el incidente ha impactado profundamente a la comunidad afectada y al país en general. "El impacto es enorme, pero como surinameses, somos conocidos por nuestra solidaridad. Mantengámonos firmes en eso y apoyémonos mutuamente", expresó la funcionaria.

Monorath señaló que la fiscalía está a cargo de la investigación, la cual se centrará, entre otras cosas, en si el sospechoso había recibido tratamiento psiquiátrico previamente.

Jennifer Geerlings-Simons, presidenta de Surinam, expresó previamente su conmoción e incredulidad.

"En un momento en que la familia y los amigos deberían estar apoyándose mutuamente, nos enfrentamos a la dura realidad de que hay otro lado del mundo", escribió la presidenta en su página de Facebook.

"El gobierno no sólo está con las familias en duelo, sino que también asume la responsabilidad de aprender lecciones de esta tragedia", dijo. Monorath afirmó que el gobierno de Surinam cubrirá los gastos funerarios de todas las víctimas.

Surinam, una antigua colonia holandesa, es la nación independiente más pequeña de América del Sur con una población aproximada de 600.000 personas. Tradicionalmente ha tenido una de las tasas de homicidios más bajas de la región, la cual se disparó en 2024 a 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos recopilados por el grupo de expertos Insight Crime.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP