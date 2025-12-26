Hombre palestino mata a 2 personas en ataque con coche y cuchillo en el norte de Israel

Compartir en:









En un principio, el atacante dirigió su vehículo contra el grupo de individuos en la ciudad norteña de Beit Shean, matando a un hombre, y luego aceleró hacia una carretera, donde apuñaló mortalmente a una joven, indicó la policía. Acto seguido, el agresor se encaminó hacia la ciudad cercana de Afula, pero un transeúnte intervino y el atacante fue herido a tiros, agregaron fuentes policiales.

Los dos fallecidos fueron declarados muertos por paramédicos en el lugar, informaron los servicios de rescate de Israel. Un adolescente fue hospitalizado con heridas leves sufridas en el atropello, según testigos.

El atacante, quien fue hospitalizado, provenía de Cisjordania, añadió la policía.

La guerra en Gaza ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha desatado un aumento de la violencia en Israel y en la Cisjordania ocupada. Se han incrementado los ataques por parte de milicianos palestinos, y también la violencia de colonos israelíes hacia palestinos.

En septiembre, atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén durante la hora pico de la mañana, matando a seis personas y hiriendo a otras 12, según autoridades israelíes.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP