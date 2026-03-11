americateve

Hombre detenido tras embestir su vehículo contra reja de seguridad cerca de la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — Un hombre fue detenido tras conducir su camioneta contra una barrera de seguridad temporal frente a la Casa Blanca el miércoles, informaron autoridades.

La policía bloquea el paso cerca de la Casa Blanca mientras investiga un vehículo sospechoso, en Washington, el 11 de marzo del 2026. (AP foto/Alex Brandon)
La policía bloquea el paso cerca de la Casa Blanca mientras investiga un vehículo sospechoso, en Washington, el 11 de marzo del 2026. (AP foto/Alex Brandon) AP

El Servicio Secreto indicó que el hombre chocó contra la barrera de seguridad temporal poco antes de las 6:30 de la mañana. Agentes de la división uniformada del Servicio Secreto lo arrestaron de inmediato, señaló la agencia.

El hombre, cuya identidad no se dio a conocer de inmediato, estaba siendo interrogado por los investigadores. El Servicio Secreto precisó que estaban pendientes posibles cargos penales.

Un escuadrón antibombas de la policía acudió al lugar, revisó el vehículo y determinó que era seguro.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

