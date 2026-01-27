americateve

Hombre arroja sustancia desconocida a representante federal Ilhan Omar en asamblea en Minneapolis

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Un hombre roció el martes a la representante federal Ilhan Omar con una sustancia desconocida durante una asamblea pública en Minneapolis. El hombre fue sometido.

Un hombre es sometido tras rociar una sustancia desconocida sobre la representante federal por Minnesota Ilhan Omar durante un foro público celebrado el martes 27 de enero de 2026 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)
Un hombre es sometido tras rociar una sustancia desconocida sobre la representante federal por Minnesota Ilhan Omar durante un foro público celebrado el martes 27 de enero de 2026 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)

En un video del evento, se podía escuchar a alguien en la multitud diciendo: "Oh Dios mío, le roció algo". Omar continuó con la asamblea después de que el hombre fuera sacado de la sala.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

