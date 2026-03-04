americateve

Hombre armado irrumpe en ambulancia y mata a herido en Puerto Rico

SAN JOSÉ, Costa Rica (AP) — La policía de Puerto Rico informó que un sospechoso armado abrió de golpe la puerta de una ambulancia y mató a tiros a un hombre que era atendido por paramédicos por heridas de bala que recibió en un tiroteo previo, ocurrido en la capital del territorio estadounidense.

Se trató de un incidente de violencia inusitada que ha conmocionado a la isla.

La policía indicó a los reporteros que el objetivo era un hombre de 62 años, liberado de prisión en enero tras cumplir 25 años por condenas por violación.

La policía señaló en un comunicado que el hombre recibió disparos cerca de su vivienda y regresó a casa con una herida de bala, lo que llevó a su madre a llamar al 911.

Poco después de que la ambulancia llegara al domicilio en Santurce, el hombre fue asesinado a tiros, según la policía. Las autoridades precisaron que los paramédicos no resultaron heridos, pero recibieron atención por shock.

Es el segundo incidente violento ocurrido en el vecindario de Santurce esta semana.

La policía informó que una persona murió y otras cinco resultaron heridas la madrugada del martes frente a un club, tras una pelea entre guardias de seguridad y hombres armados que querían entrar al establecimiento.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

