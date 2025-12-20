americateve

Hombre armado con cuchillo es abatido tras amenazar a transeúntes en Córcega

AJACCIO, Francia (AP) — Un hombre armado con un cuchillo que amenazó a transeúntes y comerciantes fue abatido en Córcega el sábado, informó la policía, mientras las autoridades francesas reforzaban las medidas de seguridad durante la temporada festiva.

La policía informó que recibió una llamada alrededor del mediodía sobre un individuo que amenazaba con un cuchillo a una tienda en la ciudad de Ajaccio.

El hombre de 26 años había abandonado el lugar cuando los agentes llegaron. Posteriormente fue localizado en otro lugar del centro de la ciudad, aún portando un cuchillo. Los agentes le ordenaron que soltara el arma, pero no cumplió, según indicó la policía.

Se utilizó un arma de impulso eléctrico, pero no logró detenerlo. El hombre se dirigió hacia los agentes con el cuchillo, lo que llevó a la policía a abrir fuego. Murió en el lugar a pesar de la intervención de los servicios de emergencia.

Un policía resultó levemente herido en la mano, añadió la fuerza. Se desconoce el motivo del agresor.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que "la vigilancia está en su nivel más alto" durante la temporada festiva, y añadió que ha ordenado un refuerzo de las patrullas públicas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

