Hombre acusado de asesinato en Arkansas gana la nominación republicana para jefe policial

Un hombre de Arkansas acusado de matar al presunto abusador de su hija ganó la nominación republicana para jefe de la policía local mientras esperaba a ser juzgado por asesinato en su condado rural, donde hizo campaña con el mensaje de que ha visto los fracasos de las fuerzas del orden.

Aaron Spencer derrotó a John Staley, jefe policial del condado de Lonoke, en las elecciones primarias del martes, al obtener más del 53% de los votos con todos los distritos electorales reportados, según resultados no oficiales publicados por el secretario de Estado de Arkansas.

Staley, cuyo departamento arrestó a Spencer en 2024, reconoció la derrota.

“Felicidades al señor Spencer. Esta noche los votantes tomaron su decisión en las primarias republicanas, y respeto esa decisión”, expresó Staley en un comunicado publicado en Facebook.

Spencer se enfrentará en noviembre al demócrata Brian Mitchell Sr. en el condado, de fuerte tendencia republicana. No podría ejercer el cargo si es declarado culpable de matar a Michael Fosler, quien estaba en libertad bajo fianza tras ser acusado de numerosos delitos sexuales contra la hija de Spencer, que entonces tenía 13 años. Los abogados de Spencer no niegan que él le disparó y mató a Fosler, de 67 años, pero sostienen que actuó dentro de la ley para proteger a su hija de un depredador.

Hasta el miércoles, ni el equipo de campaña de Spencer ni sus abogados habían respondido a los mensajes en los que se solicitaban comentarios.

Spencer está en libertad bajo fianza mientras espera el juicio, cuyo inicio estaba programado originalmente para enero. El proceso se retrasó cuando el juez a cargo fue apartado del caso. No se ha fijado una nueva fecha. Spencer se ha declarado inocente.

Documentos judiciales muestran que, la noche del tiroteo, ocurrido en octubre de 2024, Spencer se despertó y descubrió que su hija no estaba en su habitación y salió a buscarla en su camioneta. Encontró a la niña en el asiento del pasajero de un vehículo que conducía Fosler. Spencer obligó a la camioneta de Fosler a salirse de la autopista y, tras un altercado, llamó al 911 para informar que le había disparado al hombre, según muestran los registros.

Spencer prometió el mes pasado, en una publicación de Facebook, que, si resultaba elegido, establecería un equipo dedicado a combatir los delitos sexuales contra menores.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

