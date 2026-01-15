americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hombre de 83 años condenado por matar a chofer de Uber que creyó lo estaba estafando

SPRINGFIELD, Ohio, EE.UU. (AP) — Un jurado condenó a un hombre de 83 años de Ohio por matar a una conductora de Uber a quien erróneamente pensó que intentaba robarle después de que llamadas telefónicas fraudulentas los engañaron a ambos.

Imagen tomada de video tomado por la cámara del carro de Uber, entregada por la policía del condado Clark en Ohio, que muestra a William Brock apuntando con una pistola a la chofer de Uber Loletha Hall afuera de su casa en South Charleston, Ohio, el 25 de marzo del 2024. (Policía del Condado Clark via AP)
Imagen tomada de video tomado por la cámara del carro de Uber, entregada por la policía del condado Clark en Ohio, que muestra a William Brock apuntando con una pistola a la chofer de Uber Loletha Hall afuera de su casa en South Charleston, Ohio, el 25 de marzo del 2024. (Policía del Condado Clark via AP) AP

William J. Brock mató a tiros a la conductora tras asumir erróneamente que ella formaba parte de un complot para obtener 12.000 dólares en supuesto dinero de fianza para un pariente, dijeron las autoridades.

La conductora fue víctima del mismo estafador, conduciendo hasta la casa de Brock entre Dayton y Columbus para recoger un paquete para su entrega, según los investigadores.

Brock disparó a la conductora, Lo-Letha Toland-Hall, de 61 años, de Dublin, un suburbio de Columbus, seis veces cuando ella llegó a su casa en marzo de 2024, informaron las autoridades.

Brock, de South Charleston, fue condenado por asesinato, asalto con agravantes y secuestro el miércoles. Está programado para ser sentenciado la próxima semana. Se dejó un mensaje solicitando comentarios a su abogado.

El abogado de Brock declaró que el tiroteo fue en defensa propia y que el estafador había hecho amenazas contra él y su familia. Brock testificó durante el juicio que se sintió amenazado cuando la conductora llegó a su casa.

Pero los fiscales señalaron que Hall estaba desarmada y no representaba una amenaza cuando Brock le disparó. Los investigadores dijeron que la conductora no estaba al tanto de la llamada de estafa que Brock había recibido con amenazas y demandas de dinero.

El fiscal del condado Clark, Daniel Driscoll, dijo a los periodistas después del veredicto que ambas familias perdieron a seres queridos debido a la estafa.

"La parte realmente triste de esto es que sabemos que los verdaderos criminales están sueltos", afirmó. "Sabemos que los estafadores, las personas que iniciaron esto, no han sido llevados ante la justicia".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter