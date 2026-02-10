americateve

Holm Laegreid confiesa que le fue infiel a su novia tras ganar la medalla de bronce en el biatlón

ANTERSELVA, Italia (AP) — Una entrevista posterior a la carrera con el ganador de la medalla de bronce en el biatlón masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno tomó un giro inesperado cuando reveló en una transmisión en vivo que había sido infiel a su novia.

El noruego Sturla Holm Laegreid posa con la medalla de bronce tras la prueba individual del biatlón de 20 kilómetros el martes 10 de febrero del 2026. (AP Foto/Mosaab Elshamy)
El noruego Sturla Holm Laegreid posa con la medalla de bronce tras la prueba individual del biatlón de 20 kilómetros el martes 10 de febrero del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy)

Sturla Holm Laegreid, uno de los mejores biatletas de Noruega, terminó tercero en la carrera individual de 20 kilómetros, pero estaba lleno de remordimientos cuando habló con la emisora noruega NRK en los Juegos de Milán-Cortina.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel”, expresó Laegreid, conteniendo las lágrimas.

Dijo que le contó a su pareja lo que había sucedido hace una semana.

“Estoy seguro de que muchas personas ahora me ven de manera diferente, pero solo tengo ojos para ella”, manifestó. “No estoy muy seguro de lo que intento decir al decir esto ahora, pero el deporte ha pasado a un segundo plano en los últimos días. Desearía poder compartir esto con ella”.

El compañero de equipo de Laegreid, Johan-Olav Botn, disparó perfectamente en su debut olímpico para adjudicarse la medalla de oro. El francés Eric Perrot, el líder general de la Copa del Mundo, falló un tiro y terminó 14,8 segundos detrás de Botn para llevarse la plata. Laegreid también falló un objetivo y quedó 48,3 segundos detrás, colgándose el bronce.

Fue la primera medalla olímpica individual de Laegreid, quien formó parte del equipo de relevos que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing.

Pero ahora no quiso celebrar y estaba angustiado, llorando y abrazando a sus amigos después de la carrera. Durante la conferencia de prensa explicó por qué decidió contarle al mundo sobre su situación personal en la transmisión de televisión.

“Fue la elección que hice. Tomamos diferentes decisiones durante nuestra vida y así es como hacemos la vida”, dijo a una sala llena de periodistas. “Así que hoy tomé la decisión de contarle al mundo lo que hice, así que tal vez, tal vez haya una oportunidad de que ella vea lo que realmente significa para mí. Tal vez no”.

Dijo que se sentía mal por eclipsar a su compañero de equipo con sus noticias profundamente personales.

“Ahora espero no haber arruinado el día de Johan", comentó. "Quizás fue realmente egoísta de mi parte dar esa entrevista. No estoy realmente aquí, mentalmente”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

