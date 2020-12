Johnny Depp intentó usar sus influencias para perjudicar a su exesposa Amber Heard

“Quiero que la reemplacen en la película de WB”, supuestamente le escribió a Dembrowski, quien anteriormente tenía un trato con el estudio y era influyente allí”, señaló THR.

Ese mensaje fue descubierto por la publicación entre el fallo de 132 páginas del juez Andrew Nicol en el caso que Depp inició con su demanda por difamación contra el editor de The Sun, y que perdió hace unas semanas.

Según THR, Depp dijo durante el juicio oral que la película a la que hacía referencia en el mensaje era “Aquaman”, el filme que Heard protagoniza junto a Jason Momoa. Estas nuevas informaciones sobre el proceder de Depp llegan a los pocos días de iniciarse la petición popular para el despido de Heard de “Aquaman 2″, una recogida de firmas online.

A pesar de que un juez dictaminó que Depp había atacado a su ex esposa una docena de veces y que por ende The Sun tenía todo el derecho de llamarle “maltratador de mujeres”, más de un millón de fans del actor firmaron la petición.

Heard hizo frente a esas críticas y rumores de que no volvería a interpretar el papel el mes pasado con Entertainment Weekly, y señaló que “los rumores y las campañas pagadas en las redes sociales no dictan las decisiones de casting porque no tienen base en la realidad”.

A los pocos días de perder el jucio, Johnny Depp se desvinculó de la película “Animales Fantásticos 3” a pedido de Warner Bros. No obstante, el actor recibirá su sueldo íntegro, a pesar de que el intérprete solo filmó una escena desde que comenzó el rodaje en septiembre en Londres.