Harvey Weinstein es sentenciado a 23 años en prisión

Las dos mujeres por las que fue condenado — una exaspirante a actriz y una exasistente de producción de cine y TV — hablaron en la corte el miércoles antes de que el juez James Burke anunciara la sentencia, confrontando a Weinstein nuevamente luego que sus testimonios ayudaron a sellar su condena en el juicio histórico para el movimiento #MeToo.

La exaspirante a actriz que Weinstein fue hallado culpable de violar en 2013 recordó el momento durante el juicio en el que se retiró del estrado llorando y luego pudo ser escuchada pidiendo a gritos una sala adyacente.

“El día en que se escucharon mis gritos desde la sala de testigos fue el día en que mi voz recuperó todo su poder”, manifestó. “La violación no es sólo un momento de penetración. Es para siempre”.

The Associated Press tiene la política de no identificar a personas que han sido abusadas sexualmente sin su consentimiento. Está reteniendo el nombre de la acusadora porque no está claro si ésta desea ser identificada.

Weinstein, quien ha insistido en que todas sus relaciones sexuales han sido consensuales, también habló en la corte, diciendo que guardaba buenos recuerdos de sus acusadoras.

Al mirar atrás durante el juicio los emails que intercambiaron, dijo, pensó que tenían una buena amistad: “No voy a decir que estas no sean personas maravillosas. Pasé momentos maravillosos con estas personas. Simplemente estoy verdaderamente confundido. Los hombres están confundidos sobre este asunto”.

Burke también escuchó a los abogados de Weinstein, que pidieron clemencia para éste debido a su edad y su frágil estado de salud, y a los fiscales, que dijeron que el hombre una vez celebrado como un titán de Hollywood merecía una dura sentencia acorde con las acusaciones de conducta inapropiada que datan de la década de 1970.

Bajo la ley estatal, Burke podía considerar evidencia fuera del alcance del juicio para determinar la sentencia.

En su carta de sentencia, los fiscales presentaron 16 ejemplos que según ellos mostraban que Weinstein “atrapó mujeres en su exclusivo control” para poder agredirlas sexualmente, comenzando cuando trabajaba como un productor musical en Buffalo en 1978.

Weinstein fue sentenciado una semana antes de cumplir 68 años, y sus abogados argumentaron que un periodo extenso en prisión equivaldría, en efecto, en una cadena perpetua. Buscaron una pena de cinco años, el mínimo obligatorio para el más serio de los dos cargos de los que fue declarado culpable.

Weinstein usó una andadera a lo largo del juicio y el miércoles llegó a la corte en una silla de ruedas debido a problemas de la espalda derivados de un accidente automovilístico que sufrió a mediados del año pasado. También padece un trastorno que requiere inyecciones en los ojos para no perder la vista y la semana pasada le colocaron un stent para desbloquear una arteria.

La agencia que opera las prisiones estatales de Nueva York dijo que todo preso es evaluado para determinar qué centro penitenciario es el más apropiado para sus necesidades físicas y de seguridad.

El caso en Nueva York fue el primer caso penal derivado de las denuncias de más de 90 mujeres, incluidas las actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek y Uma Thurman.

Weinstein fue condenado de dos cargos: abuso sexual por el ataque de 2006 a la asistente de producción, y violación en tercer grado por el abuso de la otra mujer en 2013.

Por el cargo de abuso sexual, enfrentaba un mínimo de cinco años en prisión y un máximo de 25, mientras que por el de violación en tercer grado la pena máxima eran cuatro años.

Durante el juicio, fue absuelto de cargos más serios en su contra: violación en primer grado y dos cargos de agresión sexual predatoria.

