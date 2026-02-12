americateve

Holiday y Clingan conducen a Trail Blazers hacia victoria de 135-119 ante Jazz

SALT LAKE CITY (AP) — Jrue Holiday anotó 31 puntos, su máximo número de la temporada, mientras que Donovan Clingan sumó 23 unidades y 18 rebotes para que los Trail Blazers de Portland vencieran el jueves 135-119 al Jazz de Utah.

Donovan Clingan, pívot de los Trail Blazers de Portland, bloquea un disparo de Ace Bailey, del Jazz de Utah, en el partido del jueves 12 de febrero de 2026 (AP Foto/Tyler Tate)
Donovan Clingan, pívot de los Trail Blazers de Portland, bloquea un disparo de Ace Bailey, del Jazz de Utah, en el partido del jueves 12 de febrero de 2026 (AP Foto/Tyler Tate)

Horas antes del partido, el Jazz perdió a Jaren Jackson Jr. por una cirugía de rodilla y recibió una multa de 500.000 dólares de la NBA por sentar a sus estrellas que se encontraban sanas.

Clingan registró también siete asistencias, la mayor cifra en su carrera, además de lograr tres tapas. Holiday aportó nueve rebotes y siete asistencias para guiar a Portland (27-29) hacia su cuarta victoria en cinco partidos.

Jerami Grant añadió 18 puntos y Scoot Henderson anotó 15 en su cuarto partido de esta temporada.

Brice Sensabaugh consiguió 28 puntos, mientras que Ace Bailey, Kyle Filipowski e Isaiah Collier anotaron 15 cada uno por Utah (18-38).

En su primer partido en la NBA, Blake Hinson anotó 11 puntos y encestó un triple para acercar al Jazz a 111-108. Pero los Blazers respondieron con una racha de 11-2, rematada por una bandeja de Holiday, para asegurar el triunfo.

