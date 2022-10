Jóvenes cubanos se disfrazan con capuchas del Ku-Klux-Klan en Halloween y generan indignación

Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, escribió en su cuenta en la red social Twitter: "Me pregunto cómo se puede permanecer impasible frente a expresiones de colonialismo cultural y de racismo como esta. ¿Ingenuidad? Si esto no nos duele, no nos preocupa, no nos indigna, no nos moviliza, ¿cómo sentirnos dignos, hombres y mujeres de bien, revolucionarios, patriotas?".