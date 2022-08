Fracasa el arranque de Felton y los apagones se extienden en toda Cuba

El periodista de la televisión oficial Lázaro Manuel Alonso ofreció más detalles en sus redes sociales: "Sincronizó al sistema eléctrico nacional la unidad 5 de la Termoeléctrica de Nuevitas. Su capacidad de generación supera los 100MW. Felton 1 no pudo incorporarse al sistema, por altas temperaturas en la chumacera 3".

En esa misma publicación, Pavel Rocha Remón lamentó: "Todavía ayer en una de las publicaciones que haces informando de la situación de la Felton había una señora que decía que 'la ley de la atracción', que hay que pensar en positivo y qué sé yo… El tema es que los antecedentes no me permiten pensar en positivo respecto a este tema; ahora eso son dos semanas más, entre que se enfría, se desmonta, se detecta la falla, la desarman, la llevan al taller en un helicóptero de las FAR, la arreglan, la retornan, la montan, mediciones y más mediciones, arrancan, y sorpresa sorpresa. Otro problema. Es el cuento de nunca acabar, compadre".

Termoelectrica Felton.png

Mientras que Leandro Carreño apuntó: "Es un relajo la Felton. Al final, mucho bombo y platillo de que el 21 era el día y no entró ninguna. Es realmente desalentador el panorama".

Las malas noticias sobre la planta holguinera se dan a conocer después que en varias provincias las personas solo tuvieran cuatro horas de fluido eléctrico y los vecinos de Nuevitas protagonizaran varias noches de protestas que incluyeron enfrentamientos violentos con fuerzas represivas, las que detonaron después de sufrir varias jornadas de apagones durante toda la noche.

La propia Unión Eléctrica pronosticó una afectación 736MW en el horario pico para el lunes, después de informar que el domingo hubo cortes del servicio durante todo el día por "déficit de capacidad".

Según el parte diario, se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6, 7 y 8 de la Termoeléctrica de Mariel, la unidad de la Otto Parellada, las 4 y 5 de Nuevitas y las 1 y 2 de Felton. En mantenimiento permanece la unidad 3 de Renté, mientras que faltan 400MW en la generación térmica y en la generación distribuida no están disponibles por avería 1.057MW, mientras que en mantenimiento hay 464MW.

Solo en julio se registraron apagones durante 29 de los 31 días del mes, según datos de la UNE cotejados por la agencia EFE.

El Gobierno ha reconocido la obsolescencia tecnológica de las plantas de generación y ha culpado al embargo de EEUU de su incapacidad para invertir en ellas. Esto, mientras construye decenas de hoteles de lujo, más del 80% de ellos financiados con capital cubano.

Fuente: