Höler anota golazo con el Freiburg para frustrar a un Dortmund con 10 hombres

BERLÍN (AP) — El delantero del Freiburg, Lucas Höler, anotó con una espectacular chilena para mantener al Borussia Dortmund, que jugaba con diez hombres, en un empate 1-uno en la Bundesliga el domingo.

Lucas Hoeler del Freiburg celebra tras anotar en el encuentro ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga el domingo 14 de diciembre del 2025. (Tom Weller/dpa via AP)
Lucas Hoeler del Freiburg celebra tras anotar en el encuentro ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga el domingo 14 de diciembre del 2025. (Tom Weller/dpa via AP) AP

Höler detuvo el centro de Christian Günter con su bota izquierda, luego se giró y golpeó el balón con su derecha para enviarlo al poste derecho en el minuto 75, negándole a Dortmund la oportunidad de colocarse en segundo lugar.

El gol llegó un día después de que Martin Terrier del Bayer Leverkusen anotara un candidato a gol de la temporada el sábado.

Dortmund tuvo a Jobe Bellingham expulsado en el minuto 53 por una falta sobre Philipp Treu, quien habría quedado solo frente al gol tras interceptar un mal pase del portero del Dortmund, Gregor Kobel.

Ramy Bensebaini había abierto el marcador en el minuto 31 después de que la defensa del Freiburg no lograra despejar el tiro libre de Yan Couto.

Es el segundo empate consecutivo de Dortmund después del decepcionante 2-dos contra Bodø/Glimt en la Liga de Campeones el miércoles.

El líder de la liga, Bayern Múnich, estaba recibiendo al colista Mainz más tarde, con Stuttgart visitando a Werder Bremen después de eso.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

