americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Höjlund rescata al Napoli con dramática victoria 3-2 sobre el Génova en la Serie A

GÉNOVA, Italia (AP) — Rasmus Höjlund anotó un penalti en el último suspiro mientras el Napoli, con diez hombres, ganó 3-2 en Génova en la Serie A, manteniendo la presión sobre los dos clubes principales de Milán.

El portugués Vitinha, del Génova, lucha por el balón con el kosovar Amir Rrahmani (derecha), del Nápoles, durante un partido de fútbol de la Serie A entre el Génova y el Nápoles, el sábado 7 de febrero de 2026, en Génova, Italia. (Tano Pecoraro/LaPresse vía AP)
El portugués Vitinha, del Génova, lucha por el balón con el kosovar Amir Rrahmani (derecha), del Nápoles, durante un partido de fútbol de la Serie A entre el Génova y el Nápoles, el sábado 7 de febrero de 2026, en Génova, Italia. (Tano Pecoraro/LaPresse vía AP) AP

Höjlund tuvo la suerte de que el portero del Génova, Justin Bijlow, no pudo detener su disparo bajo, a pesar de tocar el balón con el brazo en el quinto minuto del tiempo de descuento.

El penalti fue otorgado después de que Maxwel Cornet, quien acababa de entrar como sustituto, fuera considerado tras una revisión del VAR que había pateado el pie de Antonio Vergara, después de que el centrocampista del Napoli cayera dramáticamente al suelo.

El segundo gol de Höjlund en el partido colocó al Napoli a un punto detrás del AC Milan y a seis del Inter de Milán. Ambos tienen un partido menos.

El Napoli tuvo un mal comienzo con el portero Alex Meret derribando a Vitinha tras un pase atrás fallido de Alessandro Buongiorno apenas segundos después de comenzar el partido. Una revisión del VAR confirmó el penalti y Ruslan Malinovskyi anotó desde el punto en el segundo minuto.

Scott McTominay estuvo involucrado en ambos goles cuando el Napoli respondió con un doblete rápido. Bijlow detuvo su primer intento en el minuto 20, pero Höjlund aprovechó el rebote, y McTominay disparó desde unos 20 metros para poner el 2-1 un minuto después.

Sin embargo, McTominay tuvo que salir en el descanso con lo que parecía una lesión muscular, y otro error de Buongiorno permitió a Lorenzo Colombo anotar en el 57 para el Génova.

El defensa central del Napoli, Juan Jesus, fue expulsado en el 76 después de recibir una segunda tarjeta amarilla por sujetar al sustituto del Génova, Caleb Ekuban.

El Génova buscó un gol de la victoria, pero fueron los visitantes quienes celebraron tras un final dramático.

La Fiorentina, amenazada por el descenso, se enfrenta a Torino más tarde.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter