americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hochul y Mamdani presentan plan de cuidado infantil gratuito en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Los padres de la ciudad de Nueva York pronto podrían tener acceso a cuidado infantil gratuito para sus hijos de 2 años, bajo un plan presentado el jueves por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani, un impulso para el alcalde de la ciudad en una de sus promesas de campaña más destacadas, apenas unos días después de asumir su nuevo cargo.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en conferencia de prensa con el alcalde la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en Nueva York el 6 de enero del 2026. (AP foto/Yuki Iwamura)
La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en conferencia de prensa con el alcalde la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en Nueva York el 6 de enero del 2026. (AP foto/Yuki Iwamura) AP

Los dos demócratas anunciaron el programa en un evento de celebración en Brooklyn, con Hochul y Mamdani presentando la iniciativa como un paso transformador para aliviar el alto costo de vida.

"Este es el día en que todo cambia", declaró Hochul al tiempo que presentó una propuesta para expandir el acceso al cuidado infantil en todo el estado en los próximos años.

Para Mamdani, cuya ambiciosa agenda ha sido recibida con escepticismo, el anuncio fue una victoria política significativa en los primeros días de su alcaldía, tras una campaña centrada en elevar las necesidades de los residentes de clase trabajadora de la ciudad que están luchando.

"Hoy damos un paso hacia la realización de una ciudad donde cada neoyorquino, cada familia, cada niño pueda permitirse seguir llamándola su hogar", indicó el alcalde.

"A aquellos que dudan del poder del pueblo para forjar su propio destino, a los cínicos que insisten en que la política está demasiado malograda para lograr un cambio significativo, a quienes piensan que las promesas de una campaña no pueden sobrevivir una vez confrontadas con las realidades del gobierno, hoy es su respuesta", agregó.

Hochul, una moderada que se postula para la reelección este año, se ha alineado políticamente con el nuevo alcalde progresista de la ciudad en su plan para ofrecer cuidado infantil gratuito en la ciudad, aunque quedan preguntas sobre cómo podría tomar forma el programa y cuál podría ser su costo a largo plazo.

La gobernadora indicó que se compromete a financiar los primeros dos años del programa de cuidado infantil gratuito de la ciudad para niños de 2 años, describiéndolo como una expansión de los programas existentes de preescolar universal y 3-K de la ciudad.

El primer año se centrará en "áreas de alta necesidad" seleccionadas por la ciudad, para luego expandirse por toda la ciudad en su cuarto año, según el comunicado.

Hablando con los periodistas después del evento, Mamdani dijo que espera que el programa cubra alrededor de 2.000 niños este otoño y luego continúe expandiéndose hasta convertirse en un programa universal. Dijo que la ciudad trabajará con proveedores basados en el hogar para llevar a cabo el plan.

Además, Hochul presentó una propuesta amplia y a largo plazo para expandir el acceso al preescolar universal en todo el estado, con el objetivo de que el programa esté disponible en todo Nueva York para el inicio del año escolar 2028-2029.

Incluirá los planes en su discurso anual sobre el estado del estado, pero dijo que anticipa invertir 1.700 millones de dólares en los programas que anunció el jueves.

Rebecca Bailin, directora ejecutiva del grupo de defensa New Yorkers United for Child Care, calificó el plan como un "momento histórico", añadiendo: "Al reunir a la gobernadora y al alcalde en torno a un compromiso compartido con el cuidado infantil, decenas de miles de familias finalmente podrán obtener el alivio que desesperadamente necesitan".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter