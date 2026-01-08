Hochul y Mamdani presentan plan de cuidado infantil gratuito en Nueva York

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en conferencia de prensa con el alcalde la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en Nueva York el 6 de enero del 2026. (AP foto/Yuki Iwamura) AP

Los dos demócratas anunciaron el programa en un evento de celebración en Brooklyn, con Hochul y Mamdani presentando la iniciativa como un paso transformador para aliviar el alto costo de vida.

"Este es el día en que todo cambia", declaró Hochul al tiempo que presentó una propuesta para expandir el acceso al cuidado infantil en todo el estado en los próximos años.

Para Mamdani, cuya ambiciosa agenda ha sido recibida con escepticismo, el anuncio fue una victoria política significativa en los primeros días de su alcaldía, tras una campaña centrada en elevar las necesidades de los residentes de clase trabajadora de la ciudad que están luchando.

"Hoy damos un paso hacia la realización de una ciudad donde cada neoyorquino, cada familia, cada niño pueda permitirse seguir llamándola su hogar", indicó el alcalde.

"A aquellos que dudan del poder del pueblo para forjar su propio destino, a los cínicos que insisten en que la política está demasiado malograda para lograr un cambio significativo, a quienes piensan que las promesas de una campaña no pueden sobrevivir una vez confrontadas con las realidades del gobierno, hoy es su respuesta", agregó.

Hochul, una moderada que se postula para la reelección este año, se ha alineado políticamente con el nuevo alcalde progresista de la ciudad en su plan para ofrecer cuidado infantil gratuito en la ciudad, aunque quedan preguntas sobre cómo podría tomar forma el programa y cuál podría ser su costo a largo plazo.

La gobernadora indicó que se compromete a financiar los primeros dos años del programa de cuidado infantil gratuito de la ciudad para niños de 2 años, describiéndolo como una expansión de los programas existentes de preescolar universal y 3-K de la ciudad.

El primer año se centrará en "áreas de alta necesidad" seleccionadas por la ciudad, para luego expandirse por toda la ciudad en su cuarto año, según el comunicado.

Hablando con los periodistas después del evento, Mamdani dijo que espera que el programa cubra alrededor de 2.000 niños este otoño y luego continúe expandiéndose hasta convertirse en un programa universal. Dijo que la ciudad trabajará con proveedores basados en el hogar para llevar a cabo el plan.

Además, Hochul presentó una propuesta amplia y a largo plazo para expandir el acceso al preescolar universal en todo el estado, con el objetivo de que el programa esté disponible en todo Nueva York para el inicio del año escolar 2028-2029.

Incluirá los planes en su discurso anual sobre el estado del estado, pero dijo que anticipa invertir 1.700 millones de dólares en los programas que anunció el jueves.

Rebecca Bailin, directora ejecutiva del grupo de defensa New Yorkers United for Child Care, calificó el plan como un "momento histórico", añadiendo: "Al reunir a la gobernadora y al alcalde en torno a un compromiso compartido con el cuidado infantil, decenas de miles de familias finalmente podrán obtener el alivio que desesperadamente necesitan".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP