'Hobbs & Shaw” vuelve a ser número 1 en taquilla

"Scary Stories to Tell in the Dark", filme para mayores de 13 años, quedó en segundo lugar tras recaudar más de lo esperado: 20,8 millones. Lo siguió de cerca en el tercer lugar "El rey león" con 20 millones en su quinta semana en cartelera.

"Dora y la ciudad perdida de oro", que estrenó este fin de semana, quedó en cuarto lugar con 17 millones, mientras que "The Art of Racing in the Rain" estrenó en sexto lugar con 8,1 millones.

"The Kitchen", con Melissa McCarthy y Tiffany Haddish, quedó en séptimo lugar con 5,5 millones.