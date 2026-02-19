americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Histórica central sindical de Argentina paraliza el país contra reforma laboral de Milei

BUENOS AIRES (AP) — La histórica central sindical de Argentina encabezaba el jueves una huelga general de 24 horas en todo el país contra la reforma laboral propuesta por el presidente ultraliberal Javier Milei, mientras el proyecto de ley enfrenta una tramitación incierta en el Congreso.

La gente espera dentro de la estación de tren de Constitución, que está vacía debido a una huelga sindical contra un proyecto de ley de reforma laboral en Buenos Aires, Argentina, el jueves 19 de febrero de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello)
La gente espera dentro de la estación de tren de Constitución, que está vacía debido a una huelga sindical contra un proyecto de ley de reforma laboral en Buenos Aires, Argentina, el jueves 19 de febrero de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

La medida de fuerza, la cuarta contra el mandatario, se cumplía con alto acatamiento por la decisiva adhesión de los gremios del transporte. En Buenos Aires los trenes de pasajeros y el metro no circulaban, mientras unas pocas líneas de autobuses contaban con un servicio mínimo.

La mayoría de los aviones permanecían en tierra en sus dos aeropuertos, lo que obligó a las aerolíneas a cancelar cientos de vuelos locales e internacionales.

Los hospitales funcionaban con servicios limitados y no había actividad en establecimientos educativos, bancos ni recolección de residuos. También se adhirieron los obreros de la construcción y de industrias.

La iniciativa ya cuenta con la aprobación del Senado y será debatida este jueves en la Cámara de Diputados. Hasta última hora del miércoles el oficialismo negociaba con bloques de la oposición el apoyo al proyecto que en sus ejes principales propone bajar los costos laborales y limitar el derecho a la huelga.

Milei considera crucial la reforma de la legislación laboral argentina, de más de medio siglo de antigüedad, para sus esfuerzos por atraer inversión extranjera, aumentar la productividad e impulsar la creación de empleo en un país donde aproximadamente dos de cada cinco trabajadores tienen un empleo informal.

Los sindicatos argumentan que la ley debilitará las protecciones tradicionales de los trabajadore al reducir las indemnizaciones por despido, tradicionalmente elevadas; ampliar a más actividades la calificación de esencial —lo que obliga a los gremios a ofrecer servicios mínimos en caso de huelga— y habilitar jornadas laborales de hasta 12 horas desde las ocho actuales.

“Si avanzan contra los derechos de las y los trabajadores, avanzan contra la industria nacional y el futuro del país. Los derechos no se negocian”, advirtió la CGT en un comunicado.

Según estimaciones sindicales, aproximadamente el 40% de los 13 millones de trabajadores registrados de Argentina pertenecen a sindicatos y muchos están estrechamente aliados con el peronismo, que dominó la escena política durante décadas.

La feroz reacción sindical ha frustrado los intentos previos de sucesivos gobiernos por reformar el código laboral argentino, considerado uno de los más costosos para las empresas en Latinoamérica.

Milei, quien se encontraba en Washington para la reunión inaugural de la iniciativa de la Junta de Paz impulsada por su aliado Donald Trump, decidió avanzar en la reforma tras el triunfo en las elecciones de medio término en octubre que le permitieron al partido gobernante La Libertad Avanza ampliar sus bancas en el Congreso.

El gobierno aspiraba a que la reforma se convierta en ley esta semana, pero el rechazo de la oposición a un controvertido artículo sobre licencias por enfermedad lo forzó a conceder ajustes al texto procedente del Senado para garantizarse los votos.

El artículo en cuestión modificaba el régimen de licencias médicas al reducir el porcentaje del salario que recibirán los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado con la actividad laboral.

Con su eliminación, si el proyecto es aprobado en la cámara baja deberá regresar al Senado para su sanción definitiva la próxima semana.

Si bien la CGT convocó al paro sin movilización, los sindicatos más combativos de izquierda y agrupaciones políticas del mismo signo tenían previsto marchar hacia el Congreso, donde el gobierno montó un fuerte operativo de seguridad.

————

La periodista de AP en Buenos Aires, Isabel De Bre, contribuyó en este reporte.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter