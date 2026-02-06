americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hisatsune logra birdie tras enviar pelota al agua, firma 63 y lidera Abierto de Phoenix

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Ryo Hisatsune sumergió una pelota en el agua pero terminó rescatando un birdie para encender aún más a la animada multitud en el Abierto de Phoenix.

Scottie Scheffler hizo lo necesario para pasar otro corte, al completar la clase de ronda que se espera del jugador número uno del mundo.

Hisatsune hizo un chip para birdie después de lanzar su bola al agua en el hoyo 17, par cuatro. Entregó una tarjeta de 63 golpes, ocho debajo del par, que no incluyó un solo bogey, para tomar la delantera del certamen tras dos rondas.

"Fue un golpe muy afortunado", dijo el japonés. "Un buen golpe de salida, pero lo tiré un poco hacia el agua. Un poco más de reinicio y lo logré, así que va a ser más divertido".

Scheffler disfrutó más de su ronda que cuando abrió con un 73 que lo puso en peligro de no pasar el corte por primera vez desde el FedEx St. Jude Classic de 2022.

Después de trabajar en su agarre, Scheffler disparó un 33, dos bajo par, en los primeros nueve hoyos. Se aceró así a la línea de corte y no dejó dudas con cuatro birdies en la segunda mitad.

Estendió así su racha a 66 cortes pasados, la más larga activa en la Gira de la PGA. Su birdie de tres pies en el 18 culminó un 65 sin bogeys que lo llevó a cuatro bajo par, siete golpes atrás.

Y no se debe pensar que la diferencia de siete golpes es insuperable.

Scheffler ha ganado dos veces cuando ha estado detrás por más de esos golpes, incluyendo el Abierto de Phoenix de 2022, donde recuperó nueve golpes para su primera victoria en la gira.

"Me sentí un poco perdido ahí afuera a veces ayer, así que hoy me sentí mucho mejor, tuve más control de mi juego", dijo. "Obviamente puedes ver eso a través de la tarjeta más limpia de hoy".

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter