Hisatsune logra birdie tras enviar pelota al agua, firma 63 y lidera Abierto de Phoenix

Scottie Scheffler hizo lo necesario para pasar otro corte, al completar la clase de ronda que se espera del jugador número uno del mundo.

Hisatsune hizo un chip para birdie después de lanzar su bola al agua en el hoyo 17, par cuatro. Entregó una tarjeta de 63 golpes, ocho debajo del par, que no incluyó un solo bogey, para tomar la delantera del certamen tras dos rondas.

"Fue un golpe muy afortunado", dijo el japonés. "Un buen golpe de salida, pero lo tiré un poco hacia el agua. Un poco más de reinicio y lo logré, así que va a ser más divertido".

Scheffler disfrutó más de su ronda que cuando abrió con un 73 que lo puso en peligro de no pasar el corte por primera vez desde el FedEx St. Jude Classic de 2022.

Después de trabajar en su agarre, Scheffler disparó un 33, dos bajo par, en los primeros nueve hoyos. Se aceró así a la línea de corte y no dejó dudas con cuatro birdies en la segunda mitad.

Estendió así su racha a 66 cortes pasados, la más larga activa en la Gira de la PGA. Su birdie de tres pies en el 18 culminó un 65 sin bogeys que lo llevó a cuatro bajo par, siete golpes atrás.

Y no se debe pensar que la diferencia de siete golpes es insuperable.

Scheffler ha ganado dos veces cuando ha estado detrás por más de esos golpes, incluyendo el Abierto de Phoenix de 2022, donde recuperó nueve golpes para su primera victoria en la gira.

"Me sentí un poco perdido ahí afuera a veces ayer, así que hoy me sentí mucho mejor, tuve más control de mi juego", dijo. "Obviamente puedes ver eso a través de la tarjeta más limpia de hoy".

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP