Hinchas de Man United protestarán contra "inepta" gestión pese a triunfos ante Man City y Arsenal

Se convocó a una marcha hacia Old Trafford antes de las victorias contra Manchester City y Arsenal que elevaron la moral, y los organizadores no han retrocedido al advertir que se movilizarán contra la "inepta" gestión del equipo con 20 títulos de la liga inglesa.

"Traigan energía. Traigan el ruido. Traigan su amor por el club", publicó esta semana en X el grupo de aficionados, The 1958.

El grupo ha sido un fuerte crítico de los propietarios del United: la familia estadounidense Glazer y el multimillonario británico Jim Ratcliffe.

Ratcliffe, propietario del gigante petroquímico INEOS, asumió el control de las operaciones de fútbol después de comprar una participación inicial del 25% por 1.300 millones de dólares en 2024, pero el rendimiento ha sido desastroso, con dos entrenadores despedidos y registar la peor campaña de la Premier de la historia la pasada temporada.

Los Glazers han sido impopulares entre los aficionados desde su compra del club en 2005. Había esperanza de que Ratcliffe, un seguidor del United desde la infancia, trajera de vuelta los buenos tiempos, pero su propiedad minoritaria hasta ahora ha estado marcada por contrataciones y despidos de alto perfil, aumentos en los precios de las entradas y recortes drásticos de costos.

El retirado jugador Michael Carrick es el más reciente técnico, contratadao hasta el final de la temporada, después de que Ruben Amorim fuera despedido este mes. A pesar de las victorias de Carrick contra el City y el líder Arsenal, la ira de los aficionados hacia los dueños persiste.

The 1958 lo describe como una "asociación tóxica donde los aficionados están obteniendo lo peor de ambos mundos".

Aun así, el momento parece extraño dado el repunte en la forma del United bajo Carrick, el ascenso al cuarto lugar en la clasificación y en puestos de clasificación a la Liga de Campeones. El partido contra Fulham es una oportunidad para que el United logre tres victorias consecutivas en la liga por solo la segunda vez esta temporada.

Sin embargo, los aficionados están decididos a hacer saber sus sentimientos a los propietarios.

"Merecemos algo mejor y nuestras tradiciones deben ser respetadas", dijo The 1958.

Enfrentamientos clave

Después de tres partidos consecutivos de liga sin ganar, Arsenal visita el sábado a un entonado Leeds. Liverpool no ha ganado en 2026 y recibe a Newcastle. El segundo Man City puede mantener la presión sobre Arsenal con una victoria en la casa de Tottenham el domingo. El tercero Aston Villa recibe a Brentford.

Jugadores a seguir

El regreso de Bryan Mbeumo de la Copa Africana de Naciones ha impulsado al United, con un gol en cada una de las victorias contra el City y Arsenal. Tammy Abraham se ha reincorporado al Aston Villa y añadirá más profundidad al ataque de Unai Emery.

Fuera de acción

Se informó que Patrick Dorgu estará fuera hasta 10 semanas por una lesión de isquiotibial. Jeremy Doku se perderá el partido del City contra Tottenham después de lesionarse la pantorrilla a mitad de semana en la Liga de Campeones, y se espera que Youri Tielemans del Villa también esté fuera alrededor de 10 semanas por lesión.

Fuera del campo

La Premier está en los últimos días de la ventana de transferencias de enero. El City ha hecho grandes movimientos con acuerdos para Antoine Semenyo y Marc Guehi, Tottenham ha fichado al centrocampista Connor Gallagher y el Villa trajo a Abraham y Douglas Luiz esta semana para fortalecer una sorprendente carga por el título. La ventana cierra el lunes.

