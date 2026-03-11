Hincha del Barcelona llega al estadio equivocado en Inglaterra y se pierde partido de Champions

Compartir en:









Lamine Yamal del Barcelona celebra tras anotar en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle el martes 10 de marzo del 2026. (Owen Humphreys/PA via AP) AP

El español viajó hacia el suroeste desde Londres hasta el estadio St James Park de Exeter —en lugar de dirigirse hacia el norte al St James’ Park de Newcastle—, informó el miércoles el club de la League One.

Llegó a los torniquetes poco antes del inicio del partido de Exeter City contra Lincoln City la noche del martes.

“Se percató del error cuando mostró su entrada al personal”, indicó el club en redes sociales.

Un voluntario del estadio alertó al club sobre la situación del hombre.

“Por lo que pudimos averiguar, venía desde Londres. Mi suposición es que puso St James Park en su teléfono y luego simplemente siguió las indicaciones”, explicó Adam Spencer, responsable de experiencia de aficionados de Exeter City.

“Estaba bastante desanimado y un poco avergonzado. Así que le conseguimos una entrada y pudo ver un partido en el St James Park de verdad. Será bienvenido de vuelta cuando quiera”.

Exeter City perdió 1-0. En Newcastle, el Barcelona rescató un empate 1-1 gracias a un penal de Lamine Yamal en el tiempo añadido, en el partido de ida de su cruce de octavos de final.