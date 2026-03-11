americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hincha del Barcelona llega al estadio equivocado en Inglaterra y se pierde partido de Champions

EXETER, Inglaterra (AP) — Un aficionado del Barcelona que planeaba asistir al partido de la Liga de Campeones de su equipo en Newcastle terminó a 579 kilómetros (360 millas) de distancia, en el Exeter City de la tercera división, tras ir al estadio equivocado.

Lamine Yamal del Barcelona celebra tras anotar en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle el martes 10 de marzo del 2026. (Owen Humphreys/PA via AP)
Lamine Yamal del Barcelona celebra tras anotar en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle el martes 10 de marzo del 2026. (Owen Humphreys/PA via AP) AP

El español viajó hacia el suroeste desde Londres hasta el estadio St James Park de Exeter —en lugar de dirigirse hacia el norte al St James’ Park de Newcastle—, informó el miércoles el club de la League One.

Llegó a los torniquetes poco antes del inicio del partido de Exeter City contra Lincoln City la noche del martes.

“Se percató del error cuando mostró su entrada al personal”, indicó el club en redes sociales.

Un voluntario del estadio alertó al club sobre la situación del hombre.

“Por lo que pudimos averiguar, venía desde Londres. Mi suposición es que puso St James Park en su teléfono y luego simplemente siguió las indicaciones”, explicó Adam Spencer, responsable de experiencia de aficionados de Exeter City.

“Estaba bastante desanimado y un poco avergonzado. Así que le conseguimos una entrada y pudo ver un partido en el St James Park de verdad. Será bienvenido de vuelta cuando quiera”.

Exeter City perdió 1-0.

En Newcastle, el Barcelona rescató un empate 1-1 gracias a un penal de Lamine Yamal en el tiempo añadido, en el partido de ida de su cruce de octavos de final.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter