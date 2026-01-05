Hilton y hotel en Minnesota se disculpan por cancelación de reservas de agentes migratorios

Compartir en:









ARCHIVO - Esta fotografía del 25 de febrero de 2015 muestra el logotipo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, en Washington. (AP Foto/Pablo Martínez Monsivais, archivo) AP

Hilton y los operadores locales de la propiedad Hampton Inn Lakeville emitieron declaraciones con diferencia de horas entre cada una, en las que ofrecen disculpas y dicen que los mensajes en los que se les negó el servicio a los agentes migratorios no reflejan sus políticas.

En una publicación en redes sociales, el DHS (siglas en inglés del departamento) publicó capturas de pantalla de un mensaje enviado el viernes desde una dirección de correo electrónico de Hilton, en el que se decía que no se les permitiría a los agentes de inmigración hospedarse en el hotel, ubicado a 32,19 kilómetros (unas 20 millas) al sur de Minneapolis, y que su reserva había sido cancelada.

"Cuando los agentes intentaron reservar habitaciones usando correos electrónicos y tarifas oficiales del gobierno, Hilton Hotels canceló maliciosamente sus reservas", manifestó el DHS en la publicación, en la que acusó a Hilton Hotels de socavar e impedir deliberadamente que las fuerzas del orden apliquen las leyes de inmigración.

Los hoteles Hampton Inn están bajo la marca Hilton, pero un representante de Hilton indicó que la propiedad en cuestión es operada de manera independiente. La mayoría de los Hampton Inn son propiedad de franquiciatarios y ellos los operan.

“Hemos estado en contacto directo con el hotel, y han ofrecido disculpas por las acciones de su equipo, que no iban de acuerdo con sus políticas”, señaló el comunicado.

Everpeak Hospitality, la operadora del hotel, indicó en un comunicado que la cancelación era incompatible con su política.

“Everpeak Hospitality ha actuado rápidamente para abordar este asunto, ya que era incompatible con nuestra política de ser un lugar acogedor para todos”, expresó la empresa en un comunicado. "Estamos en contacto con los huéspedes afectados para asegurar que reciban una habitación. No discriminamos a ningún individuo ni agencia y ofrecemos disculpas a los afectados". ——- Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP