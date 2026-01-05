americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hilton y hotel en Minnesota se disculpan por cancelación de reservas de agentes migratorios

Un hotel en Minnesota que no permitió que agentes federales de inmigración se hospedaran allí este mes ofeció disculpas y dice que la negativa violó sus propias políticas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había acusado a la cadena hotelera global Hilton de implementar una labor "coordinada" para negar el servicio a sus empleados.

ARCHIVO - Esta fotografía del 25 de febrero de 2015 muestra el logotipo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, en Washington. (AP Foto/Pablo Martínez Monsivais, archivo)
ARCHIVO - Esta fotografía del 25 de febrero de 2015 muestra el logotipo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, en Washington. (AP Foto/Pablo Martínez Monsivais, archivo) AP

Hilton y los operadores locales de la propiedad Hampton Inn Lakeville emitieron declaraciones con diferencia de horas entre cada una, en las que ofrecen disculpas y dicen que los mensajes en los que se les negó el servicio a los agentes migratorios no reflejan sus políticas.

En una publicación en redes sociales, el DHS (siglas en inglés del departamento) publicó capturas de pantalla de un mensaje enviado el viernes desde una dirección de correo electrónico de Hilton, en el que se decía que no se les permitiría a los agentes de inmigración hospedarse en el hotel, ubicado a 32,19 kilómetros (unas 20 millas) al sur de Minneapolis, y que su reserva había sido cancelada.

"Cuando los agentes intentaron reservar habitaciones usando correos electrónicos y tarifas oficiales del gobierno, Hilton Hotels canceló maliciosamente sus reservas", manifestó el DHS en la publicación, en la que acusó a Hilton Hotels de socavar e impedir deliberadamente que las fuerzas del orden apliquen las leyes de inmigración.

Los hoteles Hampton Inn están bajo la marca Hilton, pero un representante de Hilton indicó que la propiedad en cuestión es operada de manera independiente. La mayoría de los Hampton Inn son propiedad de franquiciatarios y ellos los operan.

“Hemos estado en contacto directo con el hotel, y han ofrecido disculpas por las acciones de su equipo, que no iban de acuerdo con sus políticas”, señaló el comunicado.

Everpeak Hospitality, la operadora del hotel, indicó en un comunicado que la cancelación era incompatible con su política.

“Everpeak Hospitality ha actuado rápidamente para abordar este asunto, ya que era incompatible con nuestra política de ser un lugar acogedor para todos”, expresó la empresa en un comunicado. "Estamos en contacto con los huéspedes afectados para asegurar que reciban una habitación. No discriminamos a ningún individuo ni agencia y ofrecemos disculpas a los afectados".

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente
ULTIMA HORA

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: Ya pueden volver a casa con esperanza tras la caída de Maduro

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: Cuba está lista para caer

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter