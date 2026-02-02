americateve

Hijo de la princesa heredera de Noruega arrestado antes de su juicio por violación y otros cargos

OSLO, Noruega (AP) — El hijo mayor de la princesa heredera de Noruega ha sido arrestado, justo antes de que comience su juicio por cargos que incluyen violación en un caso que ha sido una vergüenza para la familia real, informó la policía el lunes.

ARCHIVO - Marius Borg Hoiby de Noruega y la princesa heredera Mette-Marit en Oslo, 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB via AP, archivo) AP

Marius Borg Høiby fue arrestado el domingo por la noche y está acusado de asalto, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de restricción, dijo la policía en un comunicado. Solicitaron una detención de cuatro semanas por riesgo de reincidencia. No se pudo contactar de inmediato a sus abogados para obtener comentarios.

El martes, está previsto que comparezca ante el tribunal de distrito de Oslo. La acusación incluye 38 cargos, entre ellos violación, abuso en una relación cercana contra una ex pareja, actos de violencia contra otra y transporte de 3,cinco kilogramos (7,siete libras) de marihuana. Otros cargos incluyen amenazas de muerte e infracciones de tráfico.

Høiby ha estado bajo escrutinio desde que fue arrestado repetidamente en 2024 por varias acusaciones de mala conducta. Fue acusado formalmente en agosto, pero había estado en libertad en espera de juicio hasta el domingo.

Høiby es hijo de la princesa heredera Mette-Marit de una relación anterior e hijastro del heredero al trono, el príncipe heredero Haakon. No tiene título real ni deberes oficiales.

La acusación se centra en cuatro presuntas violaciones entre 2018 y noviembre de 2024; presunta violencia y amenazas contra una ex pareja entre el verano de 2022 y el otoño de 2023; y dos presuntos actos de violencia contra una pareja posterior, junto con violaciones de una orden de restricción.

El equipo de defensa de Høiby ha dicho que él "niega todos los cargos de abuso sexual, así como la mayoría de los cargos relacionados con violencia".

Haakon dijo la semana pasada que él y Mette-Marit no planean asistir al tribunal y que la casa real no tiene la intención de comentar durante el proceso.

Enfatizó que Høiby no es parte de la casa real y que, como ciudadano de Noruega, tiene las mismas responsabilidades y derechos que todos los demás. Dijo que confía en que todos los involucrados harán que el juicio sea lo más ordenado, adecuado y justo posible.

Aunque los miembros de la realeza son generalmente populares en Noruega, el caso Høiby ha ensombrecido su imagen. Y el juicio se abre justo cuando su madre enfrenta un renovado escrutinio sobre sus contactos con Jeffrey Epstein.

La publicación del viernes del último lote de documentos de los archivos de Epstein arrojó una luz poco favorable sobre Mette-Marit. Contenían varios cientos de menciones de la princesa heredera, quien ya dijo en 2019 que lamentaba haber tenido contacto con Epstein, informaron los medios noruegos.

Los documentos recién publicados, que incluyen intercambios de correos electrónicos con Epstein, mostraron que Mette-Marit tomó prestada una propiedad de Epstein en Palm Beach, Florida, durante varios días a principios de 2013, y la casa real confirmó que lo hizo a través de un amigo en común, informó la emisora NRK.

En un comunicado enviado por correo electrónico por la casa real, Mette-Marit dijo que "debe asumir la responsabilidad de no haber investigado más a fondo el pasado de Epstein y de no haber comprendido antes qué tipo de persona era".

"Lamento profundamente esto, y es una responsabilidad que debo asumir. Mostré un mal juicio y lamento haber tenido cualquier contacto con Epstein", dijo. "Es simplemente embarazoso".

Expresó su "profunda simpatía y solidaridad" con las víctimas del abuso de Epstein.

Los contactos de Mette-Marit con Epstein y el juicio de Høiby no son la única fuente de publicidad negativa para la realeza de Noruega. Las empresas comerciales de la hermana de Haakon, la princesa Märtha Louise, han recibido críticas repetidas. En 2024, aproximadamente al mismo tiempo que el caso de Høiby estaba en las noticias, se casó con un autoproclamado chamán estadounidense, Durek Verrett.

___

Geir Moulson reportó desde Berlín.

FUENTE: AP

