Hijo de exvicepresidenta de Ecuador es condenado a cinco años de prisión por tráfico de influencias

Compartir en:









Francisco Barreiro, abogado de profesión, deberá además pagar una multa de más de 5.000 dólares y perderá los derechos de participación política por 10 años, según el fallo de un tribunal de garantías penales emitido más de un año después de iniciado el juicio, informó la Fiscalía en redes sociales.

El caso denominado “Nene” comenzó en 2024, cuando Barreiro fue detenido tras una denuncia de un exfuncionario de la entonces vicepresidencia, que aseguró que él y otra persona le ofrecieron un cargo por el cual debía entregar mensualmente 1.700 dólares, de un sueldo total de 3.200 dólares.

Como garantía de pago, el denunciante firmó un pagaré de 30.600 dólares equivalente a un año del monto supuestamente acordado. Aunque la víctima aceptó el cargo, fue despedido pocos meses después, señaló la Fiscalía en su acusación.

Barreiro salió de prisión un mes después de su detención tras el pago de una fianza. El segundo involucrado se encuentra prófugo por lo que su juicio está suspendido.

El caso tomó relevancia porque se dio en medio de una disputa pública entre Abad y el presidente Daniel Noboa durante el primer período de gobierno para el que fueron electos como compañeros de fórmula. Las causas del distanciamiento nunca se aclararon.

Abad negó reiteradamente las acusaciones contra su hijo y aseguró que se trataba de una medida de presión del gobierno para obligarla a renunciar en ese entonces a la vicepresidencia.

Poco después de asumir el poder, en noviembre de 2023, Noboa la delegó como embajadora de Israel, acto que ella calificó como “un exilio forzado”. FUENTE: AP