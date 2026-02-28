americateve

Hijo de Cher acusado de agresión simple y allanamiento en escuela privada de New Hampshire

CONCORD, New Hampshire, EE.UU. (AP) — La policía informó que el hijo de Cher fue arrestado el viernes después de comportarse de manera beligerante en una escuela secundaria privada de New Hampshire, con la que no tiene ninguna relación.

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 26 de febrero de 2016 muestra la entrada a la Escuela St. Paul en Concord, New Hampshire. (Foto AP/Jim Cole, archivo)
ARCHIVO - Esta foto de archivo del 26 de febrero de 2016 muestra la entrada a la Escuela St. Paul en Concord, New Hampshire. (Foto AP/Jim Cole, archivo) AP

Elijah Allman, de 49 años, fue acusado de cuatro delitos menores: dos cargos de agresión simple, allanamiento de morada y amenazas criminales. Allman, cuyo padre fue el fallecido Gregg Allman, también fue acusado de una infracción por conducta desordenada, que es ilegal en el estado pero no se considera un delito.

La policía de Concord acudió a eso de las 7 de la tarde de ese día tras recibir reportes de que Allman estaba molestando a personas en el comedor de la St. Paul’s School. Tras imputar a Allman, la policía indicó que fue puesto en libertad bajo fianza mientras su caso avanza en el sistema judicial.

No se disponía de información sobre el abogado de Allman en los registros judiciales.

Un representante de Cher no estuvo disponible de inmediato. La St. Paul’s School declinó hacer comentarios.

La investigación continúa.

FUENTE: AP

