Hieren a policía en Carolina del Sur; agentes abaten al presunto agresor

El agente de la policía de la ciudad de Greenville recibió varios disparos el domingo temprano, informaron las autoridades municipales en un comunicado. El policía fue atendido en un hospital y dado de alta, se detalló en el comunicado.

El jefe policial del condado Greenville, Hobart Lewis, describió el tiroteo como un "ataque estilo emboscada" en un video desde el lugar de los hechos publicado en Facebook. Lewis afirmó que las autoridades identificaron a un sospechoso y persiguieron su vehículo, lo que llevó a "un intercambio de disparos".

El sospechoso recibió "al menos una herida de bala fatal", detalló la Oficina del Forense del Condado Greenville en un comunicado. Identificó a la persona como David William Lane, de 42 años, de Greenville.

No se pudo contactar a los familiares de Lane el domingo para obtener comentarios.

El Departamento de Policía de Greenville no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre un posible motivo del ataque o la identidad del oficial que fue herido.

La ciudad indicó que las autoridades pidieron a la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur que realizara una investigación y que el Departamento de Policía de Greenville está "cooperando plenamente".

Greenville, con una población de alrededor de 70.000 habitantes, se encuentra a unos 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de la capital del estado, Columbia. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP