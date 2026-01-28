americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hielo en autopistas deja a conductores varados en Mississippi; persisten bajas temperaturas en EEUU

Equipos de emergencia trabajaron durante la noche y hasta la mañana del miércoles para retirar los vehículos varados en las heladas autopistas interestatales de Mississippi mientras el este de Estados Unidos atraviesa lo que, según los meteorólogos, podría convertirse en su período más largo de frío congelante en décadas.

Un árbol bloquea un camino días después del paso de una tormenta de hielo en Nashville, Tennessee, el martes 27 de enero de 2026. (AP Foto/Travis Loller)
Un árbol bloquea un camino días después del paso de una tormenta de hielo en Nashville, Tennessee, el martes 27 de enero de 2026. (AP Foto/Travis Loller) AP

Las autoridades enviaron grúas y drones para ayudar a los conductores atrapados en el congestionado tráfico de la Interestatal 55 en el norte de Mississippi y otras carreteras principales, escribió el gobernador Tate Reeves en una publicación en redes sociales. Señaló que los equipos seguían trabajando la mañana del miércoles e instó a la gente a no utilizar las carreteras.

“Y oren por los socorristas que están haciendo lo que los habitantes de Mississippi hacen: ir más allá por sus semejantes”, publicó Reeves el miércoles en X.

La mayor parte del este de Estados Unidos seguía lidiando con las bajas temperaturas días después de que una tormenta azotara el fin de semana el noreste y varias partes del sur con nieve y hielo.

Más de 380.000 hogares y negocios, la mayoría en Mississippi y Tennessee, seguían sin electricidad, según el sitio web de seguimiento de cortes poweroutage.us. Y se han reportado al menos 50 muertes en los estados afectados por el frío.

El saldo incluye a tres hermanos de Texas, de 6, 8 y 9 años, que fallecieron tras caer a través de la superficie congelada de un estanque en Texas. Otro niño pequeño, murió en un hospital de Virginia tras ser rescatado de un estanque helado el lunes, según la policía local.

Se pronostica que las temperaturas en la zona centro-norte y el noreste se mantengan muy por debajo del punto de congelación durante todo el miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los residentes, que aún tiritaban en el sur, recibían poco alivio. En Nashville, Tennessee, donde persistían casi 100.000 cortes de energía en las primeras horas del miércoles, las temperaturas máximas apenas subirían por encima del punto de congelación antes de caer a -10 °C (13 °F) durante la noche.

Los pronosticadores predijeron un clima aún más frío para gran parte de Estados Unidos este fin de semana. Se espera una nueva ráfaga de aire ártico el viernes y el sábado desde las llanuras del norte hasta el sureste. El servicio meteorológico dijo que la congelación prolongada “podría ser la racha de frío de más larga duración en varias décadas”.

Los meteorólogos dijeron que hay una creciente posibilidad de nieve intensa este fin de semana en las Carolinas y partes de Virginia, con posibilidad de más nevadas desde Georgia hasta Maine.

___

Bynum informó desde Savannah, Georgia.

___

Bynum informó desde Savannah, Georgia.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: Estados Unidos está preparado para usar la fuerza

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: "Estados Unidos está preparado para usar la fuerza"

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

Trump afirma que Cuba va a colapsar muy pronto

Trump afirma que "Cuba va a colapsar muy pronto"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter