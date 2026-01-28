Hielo en autopistas deja a conductores varados en Mississippi; persisten bajas temperaturas en EEUU

Un árbol bloquea un camino días después del paso de una tormenta de hielo en Nashville, Tennessee, el martes 27 de enero de 2026. (AP Foto/Travis Loller) AP

Las autoridades enviaron grúas y drones para ayudar a los conductores atrapados en el congestionado tráfico de la Interestatal 55 en el norte de Mississippi y otras carreteras principales, escribió el gobernador Tate Reeves en una publicación en redes sociales. Señaló que los equipos seguían trabajando la mañana del miércoles e instó a la gente a no utilizar las carreteras.

“Y oren por los socorristas que están haciendo lo que los habitantes de Mississippi hacen: ir más allá por sus semejantes”, publicó Reeves el miércoles en X.

La mayor parte del este de Estados Unidos seguía lidiando con las bajas temperaturas días después de que una tormenta azotara el fin de semana el noreste y varias partes del sur con nieve y hielo.

Más de 380.000 hogares y negocios, la mayoría en Mississippi y Tennessee, seguían sin electricidad, según el sitio web de seguimiento de cortes poweroutage.us. Y se han reportado al menos 50 muertes en los estados afectados por el frío.

El saldo incluye a tres hermanos de Texas, de 6, 8 y 9 años, que fallecieron tras caer a través de la superficie congelada de un estanque en Texas. Otro niño pequeño, murió en un hospital de Virginia tras ser rescatado de un estanque helado el lunes, según la policía local.

Se pronostica que las temperaturas en la zona centro-norte y el noreste se mantengan muy por debajo del punto de congelación durante todo el miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los residentes, que aún tiritaban en el sur, recibían poco alivio. En Nashville, Tennessee, donde persistían casi 100.000 cortes de energía en las primeras horas del miércoles, las temperaturas máximas apenas subirían por encima del punto de congelación antes de caer a -10 °C (13 °F) durante la noche.

Los pronosticadores predijeron un clima aún más frío para gran parte de Estados Unidos este fin de semana. Se espera una nueva ráfaga de aire ártico el viernes y el sábado desde las llanuras del norte hasta el sureste. El servicio meteorológico dijo que la congelación prolongada “podría ser la racha de frío de más larga duración en varias décadas”.

Los meteorólogos dijeron que hay una creciente posibilidad de nieve intensa este fin de semana en las Carolinas y partes de Virginia, con posibilidad de más nevadas desde Georgia hasta Maine.

Bynum informó desde Savannah, Georgia.

FUENTE: AP