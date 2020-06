Hidroxicloroquina no logra prevenir COVID-19 en un estudio

Los resultados publicados el miércoles en la revista New England Journal of Medicine muestran que la hidroxicloroquina no funcionó mejor que las pastillas de placebo para impedir la enfermedad causada por el coronavirus. Aparentemente el medicamento no causó daños graves, aunque aproximadamente 40% de las personas a las que se les suministró tuvieron efectos colaterales, principalmente problemas estomacales leves.