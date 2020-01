Una familia de Hialeah es víctima de una nueva modalidad de fraude internacional

El miércoles pasado, Mireles Armas llamó a las autoridades y dijo que no podía ponerse en contacto con su madre, quien no abría la puerta y no contestaba a su teléfono.

Minutos más tarde, Armas recibió una llamada de su prima, quien le contó que unos sujetos la habían llamado para decirle que su tía fue secuestrada, la tenían retenida como rehén y la matarían si no pagaban cinco mil dólares por su liberación.

Estos estafadores adquirieron la información de Armas y su prima a través de la madre de la primera, a quien engañaron a su vez diciéndole que su hija había tenido un accidente.

Después de varias horas de investigación, los detectives encontraron a la mamá de Armas fuera de un centro comercial, a donde se había trasladado siguiendo las indicaciones de los estafadores.

Ella buscaba una oficina de Western Union para enviar dinero que también le habían pedido estas personas para ayudar a su hija por el supuesto accidente.

Las autoridades alertan a la comunidad para que no contesten llamadas de números que desconozcan o números ocultos, ya que para llevar a cabo esta red de fraude internacional, los estafadores usan una aplicación web con teléfonos que no son rastreables.