Hezbollah reemplaza alto funcionario de seguridad

BEIRUT (AP) — Hezbollah ha reemplazado a un alto funcionario de seguridad que estaba a cargo de la coordinación con las agencias de seguridad libanesas después de que él informara a la dirección del grupo que deseaba renunciar, informaron el viernes dos funcionarios del grupo que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.

Wafiq Safa había encabezado la Unidad de Enlace y Coordinación de Hezbollah durante décadas y no estaba claro cuál será su nuevo cargo dentro del grupo respaldado por Irán. La dirección de Hezbollah aceptó la renuncia de Safa el viernes, dijo uno de los funcionarios.

El otro funcionario indicó que Safa fue reemplazado por Hussein Abdullah, quien no es conocido públicamente. El funcionario agregó que a la Unidad de Enlace y Coordinación recientemente se le retiraron algunos de sus poderes, que fueron otorgados a otros departamentos dentro del grupo.

El movimiento se produce mientras Hezbollah está llevando a cabo una reestructuración dentro de sus filas después de su guerra de 14 meses con Israel, que debilitó al grupo y mató a gran parte de su liderazgo político y militar.

Los medios libaneses habían informado que Safa fue un objetivo de los ataques aéreos israelíes en el centro de Beirut en octubre de 2024, en el apogeo de la última guerra entre Israel y Hezbollah. Posteriormente, hizo varias apariciones públicas y parecía ileso.

Safa es uno de los rostros más conocidos de Hezbollah y había liderado negociaciones indirectas en el pasado para intercambios de prisioneros entre el grupo e Israel, los más grandes de los cuales fueron en 2004 y 2008. También medió en otros casos relacionados con el grupo.

Safa supuestamente amenazó al juez libanés que investigaba la masiva explosión en el puerto de Beirut en 2020, una de las mayores explosiones no nucleares jamás registradas.

En 2019, el Departamento del Tesoro sancionó a Safa y a dos legisladores de Hezbollah.

Safa al parecer nació en 1960 en el pueblo de Zebdine, cerca de la ciudad sureña de Nabatieh. Se unió a Hezbollah a una edad temprana y permanece con el grupo.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 8 de octubre de 2023, un día después de que Hamás atacara el sur de Israel, cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel en solidaridad con Hamás. Israel lanzó un bombardeo generalizado sobre Líbano en septiembre de 2024 que debilitó severamente a Hezbollah, seguido de una invasión terrestre.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

