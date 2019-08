Hezbollah: Dron israelí cae y otro estalla sobre Beirut

Aseguraron haber escuchado una aeronave volar justo antes del estallido, y posteriormente reportaron que Hezbollah, grupo que goza del respaldo de Irán, selló la zona. La explosión sucedió cerca de la oficina de medios del grupo guerrillero en el distrito de Moawwad.

El funcionario de Hezbollah habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato dado que no tiene autorización para dar información a los medios. De momento no hay detalles disponibles respecto al incidente.

Los periodistas en el lugar no tuvieron autorización para grabar video ni tomar fotografías. Un edificio parecía estar levemente dañado en el sitio donde cayó el dron. Un hombre fue visto retirando partes de metal en una bolsa blanca de plástico que, según dijo, contenía partes de la aeronave que se desplomó.

Las fuerzas militares de Israel señalaron que no realizan comentarios sobre “reportes extranjeros”.

Aviones de guerra israelíes vuela con frecuencia sobre el Líbano y en varias ocasiones han atacado a Siria desde espacio aéreo libanés.

Horas antes, la noche del sábado, el ejército israelí atacó objetivos cerca de la capital siria de Damasco en lo que llamó un exitoso intento de frustrar un inminente ataque con dron iraní a Israel, intensificando una campaña de antemano intensificada contra la actividad militar de Irán en la región.