americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Herro anota 24 puntos en su regreso y Heat aplasta a Hawks por 128-97

ATLANTA (AP) — Tyler Herro anotó 24 puntos en su regreso tras una lesión en una costilla y el Heat de Miami nunca estuvo en desventaja para vapulear el viernes 128-97 a los Hawks de Atlanta.

Tyler Herro, base del Heat de Miami, controla el balón frente a Nickeil Alexander-Walker, de los Hawks de Atlanta, en el encuentro del viernes 20 de febrero de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard)
Tyler Herro, base del Heat de Miami, controla el balón frente a Nickeil Alexander-Walker, de los Hawks de Atlanta, en el encuentro del viernes 20 de febrero de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Bam Adebayo sumó 17 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias por Miami, y Norman Powell agregó 15 unidades en su primer partido desde que cumplió una participación inédita en el Juego de Estrellas.

Kel'el Ware aportó 14 puntos y 12 rebotes.

Jalen Johnson registró 16 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias por Atlanta, para su 11º triple-doble de la temporada. Es la mayor cantidad en la historia de la franquicia en una sola campaña y lidera la Conferencia Este.

Onyeka Okongwu encabezó a Atlanta con 22 puntos. CJ McCollum aportó 20 desde la banca. Encestó cuatro triples.

Herro disputó su 12º partido de la temporada. Se perdió los 15 anteriores por una lesión en una costilla y regresó con un chaleco protector.

Entró desde la banca y no pareció estar limitado en absoluto, al anotar 16 puntos en la primera mitad. Herro también se ha perdido tiempo por lesiones de tobillo y en un dedo del pie.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial
ULTIMA HORA

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter