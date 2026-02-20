Herro anota 24 puntos en su regreso y Heat aplasta a Hawks por 128-97

Compartir en:









Tyler Herro, base del Heat de Miami, controla el balón frente a Nickeil Alexander-Walker, de los Hawks de Atlanta, en el encuentro del viernes 20 de febrero de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Bam Adebayo sumó 17 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias por Miami, y Norman Powell agregó 15 unidades en su primer partido desde que cumplió una participación inédita en el Juego de Estrellas.

Kel'el Ware aportó 14 puntos y 12 rebotes.

Jalen Johnson registró 16 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias por Atlanta, para su 11º triple-doble de la temporada. Es la mayor cantidad en la historia de la franquicia en una sola campaña y lidera la Conferencia Este.

Onyeka Okongwu encabezó a Atlanta con 22 puntos. CJ McCollum aportó 20 desde la banca. Encestó cuatro triples.

Herro disputó su 12º partido de la temporada. Se perdió los 15 anteriores por una lesión en una costilla y regresó con un chaleco protector.

Entró desde la banca y no pareció estar limitado en absoluto, al anotar 16 puntos en la primera mitad. Herro también se ha perdido tiempo por lesiones de tobillo y en un dedo del pie.

El Heat ha ganado seis de siete como visitante. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP