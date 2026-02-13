americateve

Heraskevych pierde apelación, pero ya sabía que se acabó su opción de competir en los Olímpicos

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych perdió el viernes una apelación contra su descalificación de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, aunque ya sabía que no había ninguna vía para competir en la prueba.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych habla con periodistas previo a una audencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el viernes 13 de febrero de 2026, en Milán. (AP Foto/Antonio Calanni)
El ucraniano Vladyslav Heraskevych habla con periodistas previo a una audencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el viernes 13 de febrero de 2026, en Milán. (AP Foto/Antonio Calanni)

El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó la apelación, al coincidir con el Comité Olímpico Internacional y con la federación de deportes de deslizamiento en que la iniciativa de Heraskevych de usar un casco que mostrara los rostros de más de 20 entrenadores y atletas ucranianos muertos desde que Rusia invadió su país hace cuatro años violaría las normas olímpicas.

El TAS, en un breve comunicado, indicó que el árbitro único que escuchó el caso no tuvo más opción que respaldar la política del COI sobre lo que los atletas en unos Juegos Olímpicos pueden decir en el terreno de competición, y que el “casco de la memoria” que Heraskevych llevó a los Juegos de Milán-Cortina no se ajustaba a las reglas que los deportistas deben cumplir.

El árbitro, según el TAS, “consideró estas limitaciones razonables y proporcionadas, teniendo en cuenta las otras oportunidades para que los atletas fomenten conciencia en las zonas mixtas, en conferencias de prensa, en redes sociales o, en el caso del señor Heraskevych, usando el casco durante cuatro bajadas de entrenamiento”.

El TAS añadió que el árbitro “quiso manifestar que siente plena empatía por la conmemoración del señor Heraskevych y por su intento de crear conciencia sobre el dolor y la devastación sufridos por el pueblo ucraniano, y por los atletas ucranianos, a causa de la guerra”.

FUENTE: AP

