americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hellums incide en 3 anotaciones, Nwawuihe logra 2 y Ejército vence a UConn 41-16 en Fenway Bowl

BOSTON (AP) — Cade Hellums incidió en tres touchdowns, y Godspower Nwawuihe corrió para conseguir dos el sábado en el Wasabi Fenway Bowl, conquistado por el Ejército, 41-16 sobre UConn.

Hellums empató el juego 7-7 después de una anotación inicial de UConn, al encontrar a Noah Short con un pase de 40 yardas. Short fue el único jugador del Ejército con recepciones, al terminar con siete para 108 yardas.

Nwawuihe dio a los Black Knights (7-6) su primera ventaja del día con 3:04 restantes en el segundo cuarto, corriendo para un touchdown de 43 yardas. Se liberó para una anotación de 70 yardas menos de un minuto después de comenzar la segunda mitad, poniendo al Ejército arriba por diez. Totalizó 171 yardas en 12 intentos.

Hellums añadió dos acarreos de touchdown de una y seis yardas en la segunda mitad. Completó siete de ocho pases para 108 yardas con 45 por tierra.

Jake Rendina efectuó 14 acarreos para 87 yardas, y Carson Smith añadió 49 yardas y un touchdown en un día de 368 yardas por tierra para los Black Knights.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter