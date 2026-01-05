Hegseth emite nota de censura contra senador Kelly tras advertencia sobre órdenes ilegales

El senador demócrata Mark Kelly en conferencia de prensa en el Capitolio en Washington el 1 de diciembre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

Hegseth afirmó que la censura era "un paso necesario en el proceso" para los procedimientos que podrían resultar en una degradación del rango de Kelly como capitán retirado de la Marina. La oficina de Kelly no hizo comentarios.

La medida se produce más de un mes después de que Kelly participara en un video con otros cinco legisladores demócratas en el que instaban a las tropas a desafiar "órdenes ilegales". El presidente Donald Trump acusó a los legisladores de sedición "castigable con la MUERTE" en una publicación en redes sociales días después.

En noviembre, Kelly y los otros legisladores —todos veteranos de las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia— instaron a los militares a defender la Constitución e ignorar "órdenes ilegales".

El video de 90 segundos fue publicado por primera vez desde la cuenta X de la senadora Elissa Slotkin. En él, los seis legisladores —Slotkin, Kelly y los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan— hablan directamente a los militares quienes Slotkin reconoce están "bajo un enorme estrés y presión en este momento".

Posteriormente, Trump los acusó de sedición "castigable con la MUERTE", republicando mensajes de otros sobre el video y amplificándolo con sus propias palabras.

El Pentágono anunció que comenzó una investigación sobre Kelly a finales de noviembre, citando una ley federal que permite que los miembros retirados del servicio sean llamados de nuevo al servicio activo por órdenes del secretario de defensa para un posible consejo de guerra u otras medidas.

Kelly declaró que la investigación era parte de un esfuerzo para silenciar la disidencia dentro del ejército.

"Esto se trata simplemente de enviar un mensaje a los miembros retirados del servicio, a los miembros en servicio activo, a los empleados del gobierno: no hablen en contra de este presidente o habrá consecuencias", dijo Kelly a los periodistas a mediados de diciembre.

En su publicación del lunes, Hegseth alegó que las declaraciones de Kelly en el video y posteriores violaron las disposiciones del Código Uniforme de Justicia Militar contra la conducta impropia de un oficial y la violación del buen orden y disciplina.

Kelly, junto con algunos de los otros demócratas en el video inicial, también han enviado mensajes de recaudación de fondos basados en la reacción de Trump al video, esfuerzos que han contribuido a llenar sus propias arcas de campaña y elevar aún más sus perfiles a nivel nacional.

Aunque los seis legisladores sirvieron en el ejército o la comunidad de inteligencia, Hegseth dejó claro en declaraciones anteriores que Kelly era el único bajo investigación porque es el único de los legisladores que se retiró formalmente del ejército y aún está bajo la jurisdicción del Pentágono.

En los últimos meses, Kelly —cuyo nombre ha sido mencionado frecuentemente como un posible candidato presidencial demócrata para 2028— ha realizado varios viajes a Carolina del Sur, tradicionalmente un estado de primarias tempranas que inició el calendario de nominaciones de su partido en 2024. Apareciendo con su esposa, la exrepresentante Gabby Giffords, en eventos que piden medidas más estrictas de control de armas, Kelly se reunió durante esos viajes con legisladores locales, partes interesadas cuyo apoyo temprano puede ser crítico en el estado.

Hegseth indicó el lunes que "el estatus del Capitán Kelly como senador en ejercicio de los Estados Unidos no lo exime de responsabilidad, y violaciones adicionales podrían resultar en acciones adicionales".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP