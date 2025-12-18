americateve

Heat vence a Nets 106-95 y rompe racha de 5 tropiezos

NUEVA YORK (AP) — Norman Powell anotó 24 puntos, Kel’el Ware añadió 22 unidades, 12 rebotes y cuatro bloqueos, y el Heat de Miami rompió una racha de cinco derrotas consecutivas al imponerse el jueves 106-95 sobre los Nets de Brooklyn.

Michael Porter Jr., alero de los Nets de Brooklyn, tira del jersey de Andrew Wiggins, del Heat de Miami, en el partido del jueves 18 de diciembe de 2025 (AP Foto/Heather Khalifa)
Michael Porter Jr., alero de los Nets de Brooklyn, tira del jersey de Andrew Wiggins, del Heat de Miami, en el partido del jueves 18 de diciembe de 2025 (AP Foto/Heather Khalifa)

El mexicano Jaime Jáquez Jr. añadió 19 puntos y Bam Adebayo consiguió 17 rebotes a pesar de lidiar con problemas de faltas. Así, el Heat ganó apenas por segunda vez en diciembre.

Miami arribó a este mes ostentando 13 victorias, con las que había empatado su récord antes de diciembre. Pero desde entonces, su foja era de 1-5.

Michael Porter Jr. anotó 28 puntos por los Nets, que se enfriaron después de igualar la victoria por mayor margen en la historia de la franquicia en su último encuentro. Nic Claxton añadió 16 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias.

Brooklyn venció a Milwaukee 127-82 el domingo, pero en este partido tuvo menos del 39% de efectividad en disparos de campo y solo acertó 11 de 49 triples (22%).

FUENTE: AP

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

