Heat vence 126-110 a Nets, cuya racha de derrotas llega a 10

Compartir en:









Pelle Larsson, del Heat de Miami, salta hacia la cesta frente a Ziaire Williams, de los Nets de Brooklyn, en el encuentro del jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El mexicano Jaime Jáquez Jr. anotó 18 por el Heat (34-29), que ha ganado seis de ocho duelos y se colocó cinco juegos por encima de la marca de .500 por primera vez desde la primera semana de diciembre.

Pelle Larsson y Kel'el Ware aportaron 16 puntos cada uno por Miami. Ware añadió 11 rebotes y siete tapas.

El Heat también mejoró a 15-5 el 5 de marzo —o “Día 305”, como se le llama en Miami, en alusión al principal código de área telefónica de la ciudad. Ninguna franquicia activa de la NBA tiene un mejor registro en esta fecha.

Michael Porter Jr. anotó 27 tantos por Brooklyn, que también perdió en Miami el martes. Noah Clowney anotó 17, Nic Claxton sumó 16 y Ziaire Williams terminó con 15 por los Nets.

Brooklyn llegó a tomar una ventaja fugaz en el tercer cuarto, pero permitió 66 puntos en la segunda mitad.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP