Heat se recupera tras desperdiciar una ventaja de 20 puntos para vencer 127-121 a los Suns

MIAMI (AP) — Bam Adebayo anotó 29 puntos, incluidos tres tiros largos en los minutos finales, y Norman Powell agregó 27 para que el Heat de Miami se recuperara tras desperdiciar una ventaja de 20 unidades para vencer el martes 127-121 a los Suns de Phoenix.

El alero del Heat de Miami Bam Adebayo clava el balón frente a Grayson Allen y Royce ONeal de los Suns de Phoenix en el encuentro del martes 13 de enero del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El alero del Heat de Miami Bam Adebayo clava el balón frente a Grayson Allen y Royce O'Neal de los Suns de Phoenix en el encuentro del martes 13 de enero del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Powell encestó un triple a 48 segundos del final para poner a Miami adelante de manera definitiva, y Andrew Wiggins hizo un par de tiros libres para sellar el resultado después de que Dillon Brooks de Phoenix fuera sancionado con una falta flagrante con 11,5 segundos por jugar.

Tyler Herro anotó 23 para Miami, que rompió una racha de tres derrotas consecutivas.

Brooks y Grayson Allen anotaron 25 cada uno para Phoenix, que había ganado tres seguidos. Devin Booker terminó con 24 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias para los Suns, mientras que Mark Williams agregó 18 puntos y 14 rebotes.

Phoenix estaba intentando superar un déficit de 20 puntos por segunda vez esta temporada; los Suns estuvieron 20 puntos abajo ante Sacramento en la noche inaugural. Ahora están 0-11 en juegos en los que han estado al menos 20 puntos abajo desde entonces, pero tuvieron una oportunidad el martes.

Phoenix lideró por hasta seis en los minutos finales, antes de que Adebayo y Powell impulsaran la remontada del Heat.

___

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

