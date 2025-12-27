americateve

Heat se escapa en el último cuarto y vence 142-116 a Pacers

MIAMI (AP) — Andrew Wiggins y el México-estadounidense Jaime Jaquez Jr. anotaron 28 puntos cada uno, y el Heat de Miami se despegó en el último periodo para vencer el sábado 142-116 a los Pacers de Indiana.

El alero del Heat de Miami Nikola Jovic salta hacia la canasta frente a Bennedict Mathurin y Jeff Huff de los Pacers de Indiana en el juego del sábado 27 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)
Norman Powell anotó 23 unidades para el Heat, que ganó por segunda noche consecutiva. Miami superó a Indiana 44-22 en el último cuarto, después de liderar 98-94 antes de los últimos 12 minutos.

Miami firmó 83 puntos en la segunda mitad y sus suplentes tuvieron marca de 60-23 desde el banquillo.

Nikola Jovic anotó 19 para Miami, con el Heat superando a Indiana por 35 puntos en los 25 minutos que estuvo en la cancha. El Heat anotó al menos 140 puntos por sexta vez esta temporada y séptima vez en 2025, después de alcanzar 140 puntos siete veces —en total— desde 1988 hasta 2024.

Aaron Nesmith de Indiana regresó después de perderse 19 juegos por una lesión en el hombro. Anotó nueve puntos en 19 minutos.

“Ha trabajado extremadamente duro para volver a este punto”, dijo el entrenador de los Pacers, Rick Carlisle. “Y ahora tenemos que manejar esto de la manera correcta”.

El Heat nuevamente estuvo sin Tyler Herro (dedo del pie) y Bam Adebayo (espalda).

