Heat logra ventaja de 54 puntos y vence a Bulls 134-91 con Adebayo y Larsson anotando 20 cada uno

MIAMI (AP) — Bam Adebayo y Pelle Larsson anotaron cada uno 20 puntos la noche del domingo, y el Heat de Miami igualó su tercer mayor margen de victoria en la historia con una paliza de 134-91 sobre los Bulls de Chicago.

Bam Adebayo (13), del Heat de Miami, lanza ante la defensa de Isaac Okoro (35), Dalen Terry (7) y Ayo Dosunmu (11), de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Miami, el domingo 1 de febrero de 2026. (AP Photo/Lynne Sladky)
El Heat llegó a liderar por hasta 54 puntos; antes del domingo, su mayor ventaja esta temporada había sido de 45 en Memphis el 24 de octubre. Fue la segunda mayor ventaja de Miami en la era del play-by-play que data de 1996; el Heat venció a Memphis por 60 el 29 de marzo de 2024.

El déficit de 54 puntos fue el más grande de Chicago desde una desventaja de 58 puntos contra Boston el 8 de diciembre de 2018. Los mayores déficits de los Bulls esta temporada fueron dos juegos de 41 puntos: uno contra Minnesota el 29 de diciembre, y el otro también contra Miami el 21 de noviembre.

Kel'el Ware anotó 17 puntos, Andrew Wiggins y Jaime Jaquez Jr. anotaron cada uno 14 y Davion Mitchell regresó de una lesión en el hombro para anotar 13 para Miami, que jugó sin el escolta Norman Powell (razones personales) y Tyler Herro (costillas).

Coby White anotó 16 puntos para Chicago, que obtuvo 12 de Nikola Vucevic y diez de Ayo Dosunmu.

Vlad Goldin consiguió sus primeros puntos en la NBA para Miami en el cuarto cuarto.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

