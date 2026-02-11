americateve

Heat con bajas vence 123-111 a Pelicans en su último encuentro antes del Juego de Estrellas

NUEVA ORLEANS (AP) — Bam Adebayo anotó 27 puntos, capturó 14 rebotes y registró cuatro tapones, y el Heat de Miami, mermado por las bajas, venció 123-111 a los Pelicans de Nueva Orleans la noche del miércoles, en el último partido para ambos equipos antes del receso del Juego de Estrellas.

Bam Adebayo (13), del Heat de Miami, dispara a la canasta frente a Derik Queen (22) y Jeremiah Fears (0), de los Pelicans de Nueva Orleans, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA del miércoles 11 de febrero de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Miami utilizó solo a nueve jugadores, con Tyler Herro, Norman Powell, Pelle Larsson y Andrew Wiggins fuera de acción. Herro se perdió su 15to partido consecutivo.

El mexicano Jaime Jaquez Jr. sumó 23 unidades, Kel’el Ware aportó 16 tantos y 12 rebotes, y Simone Fontecchio anotó 15. Octavo en la Conferencia Este, el Heat mejoró su récord a 29-27. Miami ha ganado 11 de sus últimos 12 partidos contra Nueva Orleans.

Zion Williamson anotó 26 puntos para los Pelicans. Ha disputado 30 partidos consecutivos, la mayor racha de su carrera, y 40 de 56 esta temporada. En sus primeras seis campañas, jugó 214 de 472 partidos y nunca encadenó más de 25 seguidos.

Trey Murphy III agregó 19 unidades antes de salir al final del tercer cuarto por molestias en el hombro derecho. Los Pelicans cayeron a 15-41. Habían ganado dos seguidos.

Ware encestó un triple con 2:46 por jugar en el tercer cuarto para culminar una racha de 23-10 que le dio a Miami una ventaja de 92-76. El Heat metió cuatro triples durante ese parcial, uno por cada uno de Kasparas Jakucionis, Fontecchio, Myron Gardner y Ware.

Durante ese tramo, Jakucionis también convirtió tres tiros libres después de caer sobre el pie de Murphy en un triple fallado cerca de la banda. A Murphy le señalaron una falta flagrante.

