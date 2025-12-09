"Hay que honrar su vida": familia de político colombiano asesinado publica libro de memorias

Escrito en primera persona, el libro de memorias “Mi causa: Colombia”, fue presentado el martes por su familia como una forma de conservar su legado político. “Hay que honrar la vida de Miguel y tenemos que construir país”, pidió su esposa María Claudia Tarazona.

Uribe Turbay, opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, falleció en agosto a los 39 años, luego de permanecer en estado crítico por más de dos meses en un hospital. Su asesinato fue calificado por las autoridades como un “magnicidio”, el primero en el país desde la década de 1990.

“Miguel luchó como un titán durante dos largos meses. Soportó más de 20 cirugías. Abrió los ojos, nos sostuvo la mano cuando los médicos pensaban que no había más opciones”, dijo Tarazona con la voz quebrada durante la presentación del libro.

La viuda lamentó que su hijo Alejandro, de 5 años, sea consciente de la muerte de su padre, en una historia de violencia que coincide con la pérdida que tuvo Uribe Turbay cuando tenía 4 años. Su madre, Diana Turbay, fue secuestrada en 1990 por “Los Extraditables”, un grupo de narcotraficantes encabezado por el capo Pablo Escobar que se oponían a la extradición a Estados Unidos. Diana Turbay murió en 1991 durante un rescate policial.

“La muerte de mi mamá, aún hoy, es una herida en mi vida, y sé que siempre lo será. Daría todo lo que tengo por poder tenerla hoy conmigo... hoy sé que para mí hacer política es una forma de honrarla a ella y continuar su legado, para que su muerte no sea en vano”, escribió Uribe Turbay en su libro.

El libro fue publicado a finales de noviembre por Editorial Planeta, que aclaró que fue escrito por el político en sus últimos dos años de vida. Tres días antes del atentado en su contra se reunió con su editora, acordando hacer una revisión de fechas y cifras con miras a publicar en octubre de este año.

“La profundización en algunos temas quedó pendiente, pues Miguel no alcanzó a hacerla, pero al manuscrito no se le agregó ni se le quitó nada. Lo que hoy leen es exactamente lo que él dijo”, aseguró la editora del libro, Mónica Laverde.

La editorial describió el libro como una autobiografía, en la que profundiza en la historia de su familia, y una obra que plasmó sus ideas políticas.

Uribe Turbay nació en 1986 en Bogotá en el seno de una familia de larga tradición política. Su abuelo, Julio César Turbay Ayala, fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Su madre, una prolífica periodista, y su padre, Miguel Uribe Londoño, un político conservador que llegó al Consejo de Bogotá y al Senado en 1990.

Tras la muerte de Uribe Turbay, su padre ganó la precandidatura presidencial en el partido Centro Democrático que está por escoger al candidato que competirá en las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Sin embargo, la semana pasada renunció a la candidatura porque el partido lo apartó de la lista de aspirantes.

“Perdí a mi único hijo y con él una parte de mí, pero decidí que lo que queda debe servir para mantener viva su causa. No quiero reemplazarlo; quiero continuar lo que él comenzó, honrar su ejemplo con la misma honestidad y entrega con la que vivió”, escribió en el prólogo Uribe Londoño, quien no asistió a la presentación del libro.

Por el asesinato de Uribe Turbay han sido capturadas nueve personas, incluido el tirador que aceptó los delitos y, que por ser menor de edad, recibió una sanción en un centro especial; además de presuntos cómplices que ayudaron en la logística y la planeación, así como al enlace entre ellos y los autores intelectuales.

Las autoridades aún investigan el móvil del ataque, pero tienen como una de las principales hipótesis la presunta responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

