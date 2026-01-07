americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hawks vencen 117-110 a Pelicans mientras surge rumor de Trae Young a Wizards

ATLANTA (AP) — Zaccharie Risacher anotó 25 puntos, Jalen Johnson agregó 19 y siete jugadores de Atlanta terminaron con doble dígito de unidades el miércoles por la noche en una victoria de 117-100 sobre los Pelicans de Nueva Orleans mientras los Hawks intercambiaron al cuatro veces All-Star Trae Young a Washington.

Dyson Daniels (5), de los Hawks de Atlanta, vuela hacia la canasta ante la mirada de Jordan Poole (3), Jeremiah Fears (0) y Derik Queen (22), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 7 de enero de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)
Dyson Daniels (5), de los Hawks de Atlanta, vuela hacia la canasta ante la mirada de Jordan Poole (3), Jeremiah Fears (0) y Derik Queen (22), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 7 de enero de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Nickeil Alexander-Walker anotó 17 tantos, Kristaps Porzingis, Luke Kennard y Dyson Daniels agregaron 13 cada uno, y Mouhamed Gueye terminó con diez mientras los Hawks rompieron una racha de dos derrotas consecutivas tras perder ante los Raptors de Toronto el sábado y el lunes.

Los Hawks acordaron intercambiar a Young, quien fue listado como fuera para el juego contra Nueva Orleans debido a una contusión en el cuádriceps, a los Wizards por un paquete que incluye al veterano CJ McCollum, dijo una persona con conocimiento del movimiento a The Associated Press. Corey Kispert también se dirige de Washington a Atlanta, dijo la persona, quien habló con AP bajo condición de anonimato porque el intercambio no había recibido la aprobación requerida de la liga.

Young, quien estaba en la banca con ropa de calle, es décimo en puntos, duodécimo en puntos por juego, primero en asistencias y primero en asistencias por juego desde que ingresó a la NBA como la quinta selección en el draft de 2018.

Zion Williamson superó un primer cuarto sin puntos y lideró a los Pelicans con 22 unidades con un diez de 15 en tiros, ocho rebotes y seis asistencias. Jordan Poole agregó 21 puntos, Bryce McGowens tuvo 20 y Micah Peavy y Jeremiah Fears anotaron 11 cada uno mientras los Pelicans perdieron su noveno juego consecutivo.

La última victoria de Nueva Orleans fue el 22 de diciembre, al imponerse 119-113 sobre los Mavericks de Dallas que culminó una racha de cinco victorias consecutivas.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter