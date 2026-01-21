Hawks rompen racha de cuatro derrotas al vencer 124-122 a los Grizzlies

Compartir en:









Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, dispara a la canasta frente a Jaylen Wells (0) y GG Jackson II, de los Grizzlies de Memphis, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 21 de enero de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) AP

Luke Kennard y Onyeka Okongwu añadieron 18 puntos cada uno para los Hawks, quienes rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Ja Morant lideró a Memphis con 23 unidades y 12 asistencias. Su intento de triple en el último segundo no acertó. Jaylen Wells terminó con 18 puntos, mientras que Jaren Jackson Jr. y Cedric Coward anotaron 17 cada uno.

Memphis tenía una ventaja de 110-108 con 5:39 restantes, pero los Hawks anotaron ocho puntos consecutivos, culminados por un par de tiros libres de Johnson. Memphis nunca superó a los Hawks el resto del camino, pero estuvieron a 122-121 con un triple de Coward a 1:09 del final.

El enceste de Johnson desde la pintura con 40 segundos restantes mantuvo a raya a los Grizzlies.

Hubo 21 cambios de liderazgo y 14 empates en el juego.

El partido fue reñido durante los primeros tres cuartos con 16 cambios de liderazgo y diez empates antes de que los Grizzlies tuvieran una ventaja de 95-94 al entrar en el último periodo. El juego se mantuvo cerrado durante el cuarto, ya que la diferencia nunca superó los seis puntos.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP