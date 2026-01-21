americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hawks rompen racha de cuatro derrotas al vencer 124-122 a los Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Jalen Johnson anotó 32 puntos y consiguió 15 rebotes, además de una canasta clave en el último minuto, mientras los Hawks de Atlanta utilizaron un impulso en el último cuarto y se mantuvieron para derrotar 124-122 a los Grizzlies de Memphis el miércoles por la noche.

Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, dispara a la canasta frente a Jaylen Wells (0) y GG Jackson II, de los Grizzlies de Memphis, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 21 de enero de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill)
Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, dispara a la canasta frente a Jaylen Wells (0) y GG Jackson II, de los Grizzlies de Memphis, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 21 de enero de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) AP

Luke Kennard y Onyeka Okongwu añadieron 18 puntos cada uno para los Hawks, quienes rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Ja Morant lideró a Memphis con 23 unidades y 12 asistencias. Su intento de triple en el último segundo no acertó. Jaylen Wells terminó con 18 puntos, mientras que Jaren Jackson Jr. y Cedric Coward anotaron 17 cada uno.

Memphis tenía una ventaja de 110-108 con 5:39 restantes, pero los Hawks anotaron ocho puntos consecutivos, culminados por un par de tiros libres de Johnson. Memphis nunca superó a los Hawks el resto del camino, pero estuvieron a 122-121 con un triple de Coward a 1:09 del final.

El enceste de Johnson desde la pintura con 40 segundos restantes mantuvo a raya a los Grizzlies.

Hubo 21 cambios de liderazgo y 14 empates en el juego.

El partido fue reñido durante los primeros tres cuartos con 16 cambios de liderazgo y diez empates antes de que los Grizzlies tuvieran una ventaja de 95-94 al entrar en el último periodo. El juego se mantuvo cerrado durante el cuarto, ya que la diferencia nunca superó los seis puntos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
ULTIMA HORA

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter