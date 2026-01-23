Hawks remontan y vencen 110-103 a Suns, que pierden a Booker por lesión

Compartir en:









Onyeka Okongwu, alero de los Hawks de Atlanta, salta para encestar en el duelo ante los Suns de Phoenix, el viernes 23 de enero de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

Onyeka Okungwu sumó 25 puntos a la causa de los Hawks, que estaban detrás 91-84 al final del tercer cuarto pero ganaron impulso después de que Booker se lesionó. La estrella de los Suns anotó la mayor cifra del equipo con 31 puntos y añadió cuatro rebotes y tres asistencias antes de salir del encuentro.

CJ McCollum extendió su racha a 34 partidos anotando 10 puntos o más. Consiguió 21 desde el banquillo y sumó cuatro rebotes. McCollum y Corey Kispert fueron adquiridos en un canje con Washington por Trae Young a principios de enero.

Los Hawks, que superaron a los Suns 26-12 en el cuarto periodo, atinaron un total de 43 de 81 en tiros de campo, incluyendo 13 de 26 desde la línea de tres puntos.

Fue el segundo y último enfrentamiento entre los equipos esta temporada. Atlanta venció a Phoenix 124-122 a mediados de noviembre.

_____

FUENTE: AP