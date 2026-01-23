americateve

Hawks remontan y vencen 110-103 a Suns, que pierden a Booker por lesión

PHOENIX (AP) — Jalen Johnson anotó 23 puntos y empató su récord personal con 18 rebotes para su trigésimo doble-doble, la mayor cifra de esta campaña en la NBA, y los Hawks de Atlanta se recuperaron para vencer el viernes 110-103 a los Suns de Phoenix, quienes perdieron a su astro Devin Booker por una lesión en el tobillo derecho.

Onyeka Okongwu, alero de los Hawks de Atlanta, salta para encestar en el duelo ante los Suns de Phoenix, el viernes 23 de enero de 2026 (AP Foto/Mike Stewart)
Onyeka Okongwu, alero de los Hawks de Atlanta, salta para encestar en el duelo ante los Suns de Phoenix, el viernes 23 de enero de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

Onyeka Okungwu sumó 25 puntos a la causa de los Hawks, que estaban detrás 91-84 al final del tercer cuarto pero ganaron impulso después de que Booker se lesionó. La estrella de los Suns anotó la mayor cifra del equipo con 31 puntos y añadió cuatro rebotes y tres asistencias antes de salir del encuentro.

CJ McCollum extendió su racha a 34 partidos anotando 10 puntos o más. Consiguió 21 desde el banquillo y sumó cuatro rebotes. McCollum y Corey Kispert fueron adquiridos en un canje con Washington por Trae Young a principios de enero.

Los Hawks, que superaron a los Suns 26-12 en el cuarto periodo, atinaron un total de 43 de 81 en tiros de campo, incluyendo 13 de 26 desde la línea de tres puntos.

Fue el segundo y último enfrentamiento entre los equipos esta temporada. Atlanta venció a Phoenix 124-122 a mediados de noviembre.

_____

FUENTE: AP

