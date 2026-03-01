americateve

Hawks anotan 44 puntos en el primer cuarto y aplastan 135-101 a los Trail Blazers

ATLANTA (AP) — Onyeka Okongwu anotó 25 puntos, CJ McCollum sumó 19 y los Hawks de Atlanta se apoyaron en un enorme primer cuarto para lograr una cómoda victoria el domingo por 135-101 sobre los Trail Blazers de Portland.

El alero de los Hawks de Atlanta Jonathan Kuminga celebra tras anotar en el encuentro ante los Trail Blazers de Portland el domingo 1 de marzo del 2026. (AP Foto/Mike Stewart)
Jonathan Kuminga aportó 20 puntos y siete rebotes desde la banca para los Hawks (31-31), que se colocaron con .500 por primera vez desde el 23 de diciembre. Han ganado cuatro partidos consecutivos por un promedio de 26,5 puntos y subieron al noveno puesto en la Conferencia Este.

Kuminga disputó su tercer partido con los Hawks desde que fue traspasado por Golden State. Promedia 21,3 unidades y 7,7 rebotes con Atlanta después de haber jugado muy poco con los Warriors. Se elevó para una volcada de molino en un contraataque a finales del cuarto periodo que encendió al público local.

Atlanta encestó el 55% de sus tiros de campo, superó a Portland en rebotes 54-38 y registró 36 asistencias contra 23 de los Blazers.

Jrue Holiday anotó 23 tantos para Portland, que ha perdido sus últimos dos partidos. Donovan Clingan tuvo 15 puntos, 15 rebotes y cinco asistencias, la mayor cifra del equipo.

___

FUENTE: AP

