americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hawks acuerdan canjear al escolta anotador Trae Young a los Wizards, según fuente de AP

La estadía de Trae Young en Atlanta ha terminado. Los Hawks acordaron ceder en canje al escolta anotador y polémico, quien se incorporará a los Wizards de Washington, dijo el miércoles por la noche una persona enterada de la situación.

Trae Young, base de los Hawks de Atlanta, camina en la cancha durante un partido ante el Heat de Miami, el viernes 26 de diciembre de 2025 (AP Foto/Mike Stewart)
Trae Young, base de los Hawks de Atlanta, camina en la cancha durante un partido ante el Heat de Miami, el viernes 26 de diciembre de 2025 (AP Foto/Mike Stewart) AP

A cambio, los Hawks recibirán un grupo que incluye al veterano CJ McCollum.

Corey Kispert también se dirige de Washington a Atlanta, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio no había recibido aún la aprobación requerida de la liga.

El reportero de la NBA Marc Stein fue el primero en revelar que las partes estaban cerca de un acuerdo, y ESPN fue el primer medio en informar que el acuerdo estaba en marcha.

Los Wizards dejaron fuera a McCollum y Kispert en su derrota en Filadelfia el miércoles por la noche. Young estuvo en el banco con ropa de calle durante la victoria de los Hawks sobre Nueva Orleans como visitante.

Young es décimo en puntos, duodécimo en unidades por partido, primero en asistencias y líder en asistencias por partido desde que ingresó a la NBA como la quinta selección en el draft de 2018.

Es uno de los cinco jugadores que se ubican entre los 10 primeros tanto en puntos como en asistencias desde que ingresó a la liga; los otros son Nikola Jokic de Denver, Luka Doncic de los Lakers, James Harden de los Clippers Clippers y Devin Booker de Phoenix.

Jokic ha ganado un campeonato y es tres veces Jugador Más Valioso de la NBA. Doncic es considerado un candidato a ese premio, Harden es miembro del equipo del 75 aniversario, y Booker es dos veces medallista de oro olímpico.

Young no alcanza esos blasones aún. Ha sido elegido cuatro veces al Juego de Estrellas — dos de esas selecciones fueron por votación, y dos de ellas cuando el comisionado Adam Silver lo agregó al roster como reemplazo por lesión.

Pero los Hawks, al menos esta temporada, han sido mejores sin Young. Atlanta tenía un récord de 2-8 esta temporada cuando Young jugó; los Hawks están 16-13 sin él.

A lo largo de su carrera, los Hawks ganaron el 49% de sus encuentros cuando Young no estaba en la alineación, en comparación con el 45% cuando jugaba.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter