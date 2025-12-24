americateve

Hawái sorprende a Cal al imponerse 35-31 en el Hawaii Bowl

HONOLULÚ (AP) — El mariscal de campo suplente Drew Weaver lanzó un pase de touchdown de 22 yardas a Nick Cenacle con diez segundos restantes, y Hawái se recuperó para una victoria de 35-31 sobre California en un emocionante Hawaii Bowl la noche del miércoles.

Weaver ingresó al partido una jugada después de que Micah Alejado recibió un fuerte golpe. Los Rainbow Warriors (9-4) estaban en posición para un gol de campo que empatara el encuentro cuando el entrenador Timmy Chang apostó por la zona de anotación.

Cenacle se interpuso entre dos defensores y realizó la atrapada.

Chang, el entrenador de cuarto año de Hawái que tuvo una carrera récord como mariscal de campo de los Rainbow Warriors de 2000 a 2004, llevó a su programa a su primera temporada de nueve victorias desde 2019, cuando Nick Rolovich, actual entrenador interino de Cal, guió a Hawái a un récord de 10-5.

Alejado completó 32 de 46 envíos para 274 yardas y tres touchdowns, ayudando a Hawái a recuperarse de un déficit temprano de 21-0. Pofele Ashlock tuvo 14 recepciones para 123 yardas y dos touchdowns para los Rainbow Warriors, quienes anotaron 22 puntos en el cuarto periodo.

Después de que Cal no logró anotar en su última jugada, se produjo un breve altercado en el campo entre los equipos.

Cal (7-6) se adelantó 31-28 con 1:57 por jugar gracias a un acarreo de touchdown de una yarda del mariscal de campo novato nacido en Hawái, Jaron-Keawe Sagapolutele, quien terminó con 343 yardas por pase y un touchdown.

El pase de anotación de 17 yardas de Alejado a Brandon White con 7:19 por jugar le dio a Hawái una ventaja de 28-24. Los Rainbow Warriors empataron al inicio del último cuarto cuando Alejado se conectó con Ashlock para su segundo touchdown y luego completó un pase de conversión de dos puntos a Cam Barfield.

Cal tomó una ventaja de 21-0 al inicio del segundo cuarto con una carrera de touchdown de ocho yardas de Anthony League.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

